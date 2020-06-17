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Зонтики взяли? И сегодня ожидаются сильные дожди и грозы
Источник материала: Партизан
Так обещают синоптики в Белгидромете.
Таким Минск был вчера, 16 июня 2020, фото Сергея Лукашова
Днем в основном по юго-западу страны ожидаются сильные кратковременные дожди с грозами и градом. В течение дня воздух прогреется до +25…+31 °C.
И сегодня в Беларуси на 17 июня объявлен оранжевый уровень опасности.
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Так обещают синоптики в Белгидромете.
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