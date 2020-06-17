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Белгазпромбанк остановил операции с валютой по карточкам. Полный список ограничений

17.06.2020 08:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

По заявлению банка, эти операции с карточками временно приостанавливаются с 23:00 16.06.2020.

1. Снятие наличной валюты с карты в белорусских рублях

Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

  • в банкоматах ОАО «Белгазпромбанк», в банкоматах банков-партнеров, в банкоматах других банков РБ;
  • в ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и кассах других банков РБ.

2. Пополнение валютной карты рублями

Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки):

  • в банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;
  • ПВН ОАО «Белгазпромбанк» и ПВН, организованных ОАО «Белгазпромбанк» в РУП «Белпочта».

3. Переводы с валютной карты на рублевую и обратно

р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях:

  • банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

  • банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:

  • банкоматах и инфокиосках ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах ДБО ОАО «Белгазпромбанк»;
  • в сервисах переводов других банков и интернет-ресурсах.

4. Безналичные покупки по карте в валюте

Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.

Что это значит?

Паника, вызванная сменой администрации в банке, привела к дефициту валюте в банке. Это приводит к ограничениям банком по операциям с валютой.

Напомним, уголовное дело в отношении руководства Белгазпромбанка было возбуждено после активного участия Виктора Бабарико (бывший председатель правления Белгазпромбанка) в кампании по сбору подписей за выдвижение себя в кандидаты в президенты Беларуси на выборах 9 августа 2020 года. Он сумел собрать более 300 тыс подписей и активно критиковал действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Основные акционеры Белгазпромбанка – «Газпром» и Газпромбанк (49,8% акций) – в совместном заявлении сообщили, что Нацбанк Беларуси незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. его заместителя. «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили российские компании.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой по карточкам. Об этом сообщает пресс-служба банка. Приводим полный список операций, которые теперь невозможно...
 
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