|
Белгазпромбанк остановил операции с валютой по карточкам. Полный список ограничений
Источник материала: Myfin
По заявлению банка, эти операции с карточками временно приостанавливаются с 23:00 16.06.2020.
1. Снятие наличной валюты с карты в белорусских рублях
Снятие наличной иностранной валюты на территории Республики Беларусь с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету с БПК в белорусских рублях:
2. Пополнение валютной карты рублями
Внесение наличных белорусских рублей на текущий счет с БПК, открытый в иностранной валюте, осуществленное с использованием платежной карточки, эмитированной к такому счету (пополнение карточки):
3. Переводы с валютной карты на рублевую и обратно
р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в белорусских рублях:
р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточки, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету с БПК в иностранной валюте:
р2р-переводы в белорусских рублях на банковские платежные карточки, эмитированные ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в иностранной валюте:
4. Безналичные покупки по карте в валюте
Безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Республики Беларусь, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету с БПК в белорусских рублях.
Что это значит?
Паника, вызванная
Напомним,
Основные акционеры Белгазпромбанка – «Газпром» и Газпромбанк (49,8% акций) – в совместном заявлении сообщили, что Нацбанк Беларуси незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. его заместителя. «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — сообщили российские компании.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгазпромбанк приостановил ряд операций с валютой по карточкам. Об этом сообщает пресс-служба банка. Приводим полный список операций, которые теперь невозможно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)