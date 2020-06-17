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В Испании поезд врезался в путевой упор, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В Каталонии (Испания) пригородный поезд врезался в путевой упор. В результате инцидента пострадали машинист и 16 пассажиров. Об этом в Twitter
Столкновение произошло на станции Матаро. Пострадавшие серьезных травм не получили, речь идет об ушибах. В поезде на момент аварии находились около 40 человек.
Причины происшествия выясняются.
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В Каталонии (Испания) пригородный поезд врезался в путевой упор. В результате инцидента пострадали машинист и 16 пассажиров. Об этом в Twitter сообщила региональная...
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