Яковлевский: Нас ждет интересная неделя - 19 июня в Минск приезжает Сергей Лавров

узнал а Intex-press. А недавно к «делу Белгазпромбанка» приобщили еще и картины стоимостью $20 млн. Что стоит за всем этим,а Intex-press.

«Пока все, что происходит, – это театр»

Юрий Дракохруст, политический обозреватель «Радио Свобода»:





– У меня складывается впечатление, что все происходящее вокруг Виктора Бабарико и «Белгазпромбанка», – это жесткий грязный пиар. Лукашенко выставляет Бабарико таким-сяким, но при этом заявляет, что он должен быть на выборах.





Для Лукашенко было бы не сложно прямо сейчас вывести Бабарико из игры. Госконтроль уже заявил о причастности последнего к противоправной деятельности. Но Лукашенко этого пока не сделал. Почему он так поступает? Это правило альфа-самца – вступить в бой с бета-самцом. А воткнуть нож в спину – это не по понятиям. Он крутой, должен выиграть, но не «подлянкой».









Пока все, что происходит, – это театр. Перевод ситуации из плоскости «кто лучше обустроит Беларусь», в плоскость «вот не вор». Здесь расчет на то, что не все профессионалы в банковском деле. Рассказывают о том, что в «Белгазпромбанке» нашли деньги. И что? Так банк для денег и предназначен.





Реакция со стороны России уже есть. По поводу обысков Газпромбанк в солидарности с Газпромом очень вежливо, корректно высказались, что это нехорошо. Косвенно отреагировал и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, который сказал, что надо смотреть на решения следственных органов, а не «гадать на кофейной гуще» и слушать разговоры. А самый страстный оратор у нас, как известно, – президент.





Газпром и Газпромбанк также высказали свое негативное отношение к назначению Ермаковой главой банка (Надежда Ермакова стала руководителем временной администрации по управлению «Белгазпромбанком». — Ред.), вопреки воле основных акционеров. Это назначение решением Нацбанка Беларуси – фактическая национализация банка. Вряд ли россияне будут устраивать полномасштабную экономическую «войну», но устроить неприятности официальному Минску они могут. Не исключено, что российская сторона будет более настойчиво, чем если бы не ситуация с «Белгазпромбанком», требовать оплаты долга за газ.

«История с картинами – это смешно»

Роман Яковлевский, международный обозреватель:





– Ситуация в Беларуси как никогда привлекает мировое внимание, и ведущие медиаресурсы освещают ее. Многие авторитетные наблюдатели уверены, что будут сюрпризы. Но в чем они будут заключаться – на данный момент сказать невозможно. Реакция Москвы на события вокруг «Белгазпромбанка» будет. Его захват уже назвали рейдерским. Но точно спрогнозировать, что будет дальше, нельзя, и в этом опасность сложившейся ситуации.





То, что действующий президент более чем нервничает, это видно всем. А главная мишень – Виктор Бабарико – внешне проявляет абсолютное спокойствие, ведет себя профессионально, толково.





В глазах обычных людей авторитет Бабарико из-за всего происходящего не пострадает. Даже допускаю, что, наоборот, поднимется. История с картинами – это смешно. Это говорит о бессилии власти. Во-первых, никто эти картины не скрывал, во-вторых, что плохого в меценатстве? Они подарены, числились на балансе банка, а не хранились в частной коллекции на чей-нибудь даче.









Ситуация находится в развитии, и нас ждет интересная неделя. Скоро наступит 19 июня. В этот день завершается подача подписных листов в избиркомы, и 19 числа в Минск приезжает Сергей Лавров, министр иностранных дел России. Интересное совпадение. Официально объявлено, что визит Лаврова связан с взаимным признанием виз. Это важный вопрос. Но не менее важно и то, будет ли зарегистрирован кандидатом в президенты Виктор Бабарико. Многие опасались, что его подвергнут аресту, но, слава богу, на сегодняшний день этого не произошло, хотя 15 сотрудников этого банка и связанных с ним людей задержаны.





Виктор Бабарико сказал, что сделал видеообращение на случай, если его задержат. Видимо, к этому все и идет. Но точно сказать, чем все закончится, невозможно – мы все заложники воли одного человека.











