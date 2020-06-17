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Дама за рулём не смогла вписаться в широкий поворот и наехала на забор
17.06.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте водитель повредила заборное ограждение. Дорожная авария произошла 15 июня около 00:38 часов.
По предварительной информации: 21-летняя брестчанка, управляя автомобилем "Опель", двигалась по улице Краснознаменная, при осуществлении маневра левого поворота на улицу Колесника водитель не выбрала безопасную скорость, допустила занос автомобиля и повредила два пролета заборного ограждения.
В результате ДТП пострадавших нет, авто получило механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по ч.5 ст.18.22 КоАП Республики Беларусь. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными во время движения. Выбирайте всегда безопасную скорость, собираясь осуществить тот или иной маневр, убеждайтесь в его безопасности.
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В Бресте водитель повредила заборное ограждение. Дорожная авария произошла 15 июня около 00:38 часов. По предварительной информации: 21-летняя брестчанка, управляя...
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