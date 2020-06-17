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Белгазпромбанк приостановил с 16 июня выполнение некоторых операций с валютой

17.06.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белгазпромбанк сообщил о временной приостановке некоторых операций с 23.00 16 июня. Сроки, когда операции будут возобновлены, не называются.

Белгазпромбанк приостановил с 16 июня выполнение некоторых операций с валютой

Скриншоты: Яндекс. Панорамы

Приостановлено:

  • снятие наличной иностранной валюты на территории Беларуси с использованием банковской платежной карточки ОАО «Белгазпромбанк», эмитированной к текущему счету в белорусских рублях в банкоматах, отделениях и кассах Белгазпромбанка и других банков;
  • внесение наличных белорусских рублей на текущий счет, открытый в иностранной валюте, с помощью карточки, эмитированной к такому счету;
  • р2р-переводы в иностранной валюте между банковскими платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету в белорусских рублях; р2р-переводы в белорусских рублях между банковскими платежными карточками, эмитированными ОАО «Белгазпромбанк», если любая из карточек, участвующих в переводе, эмитирована к текущему счету в иностранной валюте;
  • безналичные операции в иностранной валюте, которые осуществляются на территории Беларуси, в том числе на белорусских интернет-ресурсах с использованием банковской платежной карточки или ее реквизитов, эмитированной ОАО «Белгазпромбанк» к текущему счету в белорусских рублях.

Остальные операции с использованием банковских платежных карточек или их реквизитов осуществляются без изменений.

Что произошло?

С 15 июня в Белгазпромбанке по решению Нацбанка была введена временная администрация по управлению банком. Это решение было принято «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Временную администрацию возглавила экс-глава Нацбанка Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

Российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

Экс-председатель правления Белгазпромбанка и кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико сравнил вмешательство государства в дела банка с рейдерским захватом.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка, компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» прошли обыски. На следующий день глава Комитета госконтроля Иван Тертель сообщил, что Департамент финансовых расследований КГК возбудил два уголовных дела по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По словам Тертеля, по этим делам были задержаны 15 человек (однако обыски продолжились и на этой неделе, так что количество задержанных могло увеличиться).

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  Белгазпромбанк сообщил о временной приостановке некоторых операций с 23.00 16 июня. Сроки, когда операции будут возобновлены, не называются. Скриншоты: Яндекс....
 
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