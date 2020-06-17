На следующей неделе с 23 июня горячую воду отключат у значительной части города

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением испытаний на тепловые потери и повышенную температуру тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:





с 08.00 часов 23 июня до 22.00 26 июня 2020 г. в районах, ограниченными улицами:



- в Центральной части города от ул. ГОБК, ул. Зубачева до Кобринского моста;

- в Южной части города (м-ны «Вулька», «Ковалево», «Южный городок», «ЮЗМР», «ЮВМР»);

- в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гаврилова;

- район технического университета.





Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.