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На следующей неделе с 23 июня горячую воду отключат у значительной части города
17.06.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением испытаний на тепловые потери и повышенную температуру тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:
с 08.00 часов 23 июня до 22.00 26 июня 2020 г. в районах, ограниченными улицами:
Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.
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Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением испытаний на тепловые потери и повышенную температуру тепловых...
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