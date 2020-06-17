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На следующей неделе с 23 июня горячую воду отключат у значительной части города

17.06.2020 08:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением испытаний на тепловые потери и повышенную температуру тепловых сетей по графику, согласованному Брестским горисполкомом, будет отключено горячее водоснабжение:

На следующей неделе с 23 июня горячую воду отключат у значительной части города

с 08.00 часов 23 июня до 22.00 26 июня 2020 г. в районах, ограниченными улицами:

- в Центральной части города от ул. ГОБК, ул. Зубачева до Кобринского моста;
- в Южной части города (м-ны «Вулька», «Ковалево», «Южный городок», «ЮЗМР», «ЮВМР»);
- в Восточной части города от Кобринского моста до ул. Гаврилова;
- район технического университета.

На следующей неделе с 23 июня горячую воду отключат у значительной части города

Брестские тепловые сети приносят свои извинения населению города за причиненные неудобства, связанные с отсутствием горячей воды.

 
 
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  Брестские тепловые сети информируют потребителей тепловой энергии, что в связи с проведением испытаний на тепловые потери и повышенную температуру тепловых...
 
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