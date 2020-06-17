Новогодние каникулы могут сократить в России

Источник материала: ОНТ

Вместе с вакциной от COVID-19 в мире ищут пути выхода из сложной экономической ситуации. В России хотят сократить новогодние каникулы. Такой законопроект сейчас рассматривается.

Вместо недели выходных россияне будут отдыхать три дня. Власти рассчитывают, что это частично компенсирует потери от режима нерабочих дней – он был введён в марте в целях борьбы с распространением инфекции, а затем дважды продлевался. 12 мая Россия вышла из карантина. Тем не менее, не все предприятия и организации смогли сразу вернуться к полноценной работе, так как в регионах снятие ограничений проходит по-разному.

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