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«Первый поцелуй был на свадьбе». Пары - о воздержании от секса до брака
Источник материала: Tut.by
Сейчас люди довольно раскрепощенные: о сексе говорят открыто в массовой культуре и СМИ, уже крайне редко осуждают тех, кто не терпит до брака и имеет несколько половых партнеров. Но сегодня мы поговорили с теми, кто не занимался сексом до свадьбы. Они рассказали, почему приняли такое решение, как отреагировал партнер и были ли проблемы в отношениях из-за этого, не разочаровал ли их первый раз и как после него все изменилось.
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