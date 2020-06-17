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«Первый поцелуй был на свадьбе». Пары - о воздержании от секса до брака

17.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сейчас люди довольно раскрепощенные: о сексе говорят открыто в массовой культуре и СМИ, уже крайне редко осуждают тех, кто не терпит до брака и имеет несколько половых партнеров. Но сегодня мы поговорили с теми, кто не занимался сексом до свадьбы. Они рассказали, почему приняли такое решение, как отреагировал партнер и были ли проблемы в отношениях из-за этого, не разочаровал ли их первый раз и как после него все изменилось.

 
 
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