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Маск собрался запустить массовое производство электрогрузовиков Semi
Источник материала: Партизан
По информации американских СМИ, глава Tesla разослал сотрудникам компании сообщение о полномасштабном запуске производства грузовика Tesla Semi Truck.
Позже миллиардер уточнил в Twitter, что это не слухи: планы реальны, пишет РБК.
Tesla Semi Truck — «долгострой» среди проектов Tesla. Серийное производство коммерческого грузовика Маск обещал запустить еще в 2019 году. Потом отложил до 2020 «в ограниченных объемах». Письмо Маска говорит о том, что за это время у команды Tesla появилась возможность устранить инженерные недочеты и теперь компания удовлетворена внешним видом проекта.
По информации 3dnews.ru, производство аккумуляторов и силовой установки для Tesla Semi будет проводиться на заводе Gigafactory в Неваде. Сборку прочих компонентов тягача собираются распределить по другим фабрикам компании. Правда, Маск не сообщил, о каких конкретно фабриках идёт речь, пишет
В обращении к сотрудникам Tesla её исполнительный директор также отметил, что компания ищет новые места для строительства своих сборочных линий. Одним из таких мест может стать штат Техас.
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По информации американских СМИ, глава Tesla разослал сотрудникам компании сообщение о полномасштабном запуске производства грузовика Tesla Semi Truck.
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