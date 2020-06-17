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Правоохранители перекрыли канал поставки наркотиков из России в Беларусь

17.06.2020 09:46 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Бойцы наркоконтроля задержали в столице жителя Столина.  Интерес стражей порядка 27-летний молодой человек вызвал не просто так - при себе у него был наркотик-альфа ПВП. В рюкзаке у задержанного были пять полиэтиленовых упаковок с дурманом. Сообщается, что парень трудится закладчиком, а партию запрещенных веществ готовил к расфасовке, однако продать не успел. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Бойцы наркоконтроля задержали в столице жителя Столина.  Интерес стражей порядка 27-летний молодой человек вызвал не просто так - при себе у него был наркотик-альфа...
 
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