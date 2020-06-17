«Не думала, что буду выращивать огурцы». Минчанка переделала дачу - и теперь старый дом не узнать

Источник материала: Tut.by

Любой строитель скажет, что возводить новое дешевле, чем перестраивать старое. Но наш герой, молодая хозяйка участка в садовом товариществе под Минском, выбрала все же план Б и занялась реконструкцией старой и основательно запущенной дачи. Всего лишь за один год развалюха среди зарослей сныти и крапивы превратилась в лаконичный, компактный домик со светлой кухней столовой, санузлом, гостиной и спальней. Заглянули к ней в гости, чтобы посмотреть, что у нее получилось.

План Б

Если бы вы увидели этот дом в еще в прошлом году, то вряд ли бы обратили на него внимание, таких запущенных, построенных еще при советских генсеках дач — тысячи.

— Дача появилась в моей жизни год назад, — рассказывает Дарья. — Главные ее достоинства — это расположение (буквально 8 км от кольцевой), удачное место в СТ и отличные соседи.





Год назад все выглядело иначе — «уставший» старый щитовой дом с удобствами во дворе, запущенный и заросший снытью сад, накопленный за десятилетия разного рода хлам по всем углам.



Фото предоставила владелица дачи

— У меня жутко нетерпеливый характер, — говорит Дарья. — Ждать я абсолютно не умею, поэтому все варианты долгостроев или поэтапных историй типа «в этом году дом, а потом уже за участок возьмемся» — не мой случай.

Первая мысль новой хозяйки дачи — это все уже не спасти, нужно сносить и строить заново дом побольше. Но строители, к которым Дарья обратилась с понравившимся проектом, насчитали просто огромную сумму — 75 тысяч долларов.

— Понятно, что они учли абсолютно все мои хотелки, но зачем мне дача за такие деньги? — говорит Дарья. — Это же стоимость квартиры в Минске! Впрочем, и денег у меня таких нет.



Фото предоставила владелица дачи

В итоге Дарья разработала план Б — решила работать с тем, что есть. И оказалось, что это почти идеальный сценарий. На двоих с ребенком трех комнат домика (кухня-столовая, гостиная, спальня и санузел) более чем достаточно.

— Внутри помещения мы много времени проводим в городе, а на даче хочется больше времени проводить на воздухе, — говорит она. — В общем, я все вымерила, скачала программу по планировке и сделала модель будущих комнат. Нашла через знакомых хорошего прораба, и ремонт начался.

Новый старый дом

Поработать было над чем — дом годами стоял без ремонта с прогнившей крышей, в некоторых окнах вместо стекла были вставлены куски пластика и фанеры.

— Начали мы с прорабом с того, что, практически все, что было в самом доме, вместе с крышей и железяками, разбросанными по участку, вывезли на свалку, — рассказывает Дарья. — Фундамент оказался основательным и крепким — его просто покрасили. Старую вагонку на фасаде оставили, она еще долго послужит. Ее покрасили в серый цвет. Крышу поменяли полностью — сделали новую стропильную систему, постелили металлочерепицу. Меня пугали, что она будет грохотать в дождь, но все это оказалось выдумкой от любителей ондулина.

У входа была терраса с металлическим каркасом и поликарбонатом на крыше. Крышу сделали такую же, как и на доме.



Фото предоставила владелица дачи

Оригинальные окна сначала планировалось оставить, но деревянные рамы уже было не спасти — сгнили. Поэтому их заменили на современные пластиковые окна со стеклопакетами.

— В нашем ТС часто бьют окна, влазят в дома, воруют — вне сезона здесь никто не живет, — говорит Дарья. — В моем случае выносить особо нечего, но обидно было бы, если бы разбили окно. Поэтому дополнительно установила металлические роллеты.





Внутри дом соответствовал своему внешнему виду: советская мебель, старые обои, линолеум и горы ненужных вещей, которые переезжали из квартиры и годами здесь накапливались. Все это Дарья без сожаления отвезла на свалку.



Так раньше выглядела «гостиная». Фото предоставила владелица дачи

Когда строители сняли все старую отделку, то даже удивились — внутри деревянные конструкции старого щитового домика оказались совершенно сухими и целыми. Отметим, что это летний домик и утеплителя в стенах нет. Дарья решила, что раз уж она не собирается в нем жить зимой, то и утеплять стены не стала. По этой же причине и на отопление тратиться нет смысла. Просто попросила закрыть их ветрозащитной пленкой и обшить деревянной вагонкой.



Фото предоставила владелица дачи

— Еще в самом начале строительства мы договорились с прорабом, что это будет бюджетный ремонт, поэтому находили разные варианты, на чем можно сэкономить, — рассказывает Дарья. — Поэтому в комнатах не стали менять полы и потолки.





— Каждый день приезжала на стройку, искала и находила разные недоделки, — рассказывает Дарья, — О них я сообщала прорабу, он заставлял строителей исправлять. Один раз я заметила, что строители забыли пленку положить под вагонкой. Все разобрали и сделали заново. Прораб нес ответственность за поиск строителей и выполнение ими работ. Это, я считаю, правильный вариант, поэтому если бы на стойке работали неизвестные люди, то результат был совсем другой — «накосячили» бы так, что не исправить.

Интерьер для дачи

Интерьер дачи можно считать результатом гармоничного смешения минимализма, экостиля и скандинавского дизайна.

— Я уже пережила ремонт квартиры, поэтому знала, как и что делать, — говорит Дарья. — Нашла программку по планировке и сама распланировала, где и какая мебель будет. Вымеряла с рулеткой каждый сантиметр площади дома. Задача стояла сделать пространство дома на 37 м² максимально удобным и свободным. И при этом максимально экономно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Старые полы были покрашены в стандартный коричневый цвет масляной краской. Когда же их зачистили, то под краской оказалась отличная широкая доска. Ее просто покрыли лаком.





Потолки перекрасили, но потом выяснилось, что из щелей постоянно сыплется мусор. Что-то переделывать на чердаке уже не хотелось, поэтому проблему решили просто — щели закрыли тонкими деревянными планками.

Стены обили вагонкой и покрасили в белый цвет, что позволило визуально расширить пространство комнат.

Межкомнатные двери Дарья покупала по объявлениям — их люди продают после ремонтов в новостройках. Все они, если присмотреться, разные, но так как их покрасили в одинаковый белый цвет, это в глаза не бросается.





Всю мебель, кроме кухни, Дарья закупала в ИКЕА. Она идеально вписалась в интерьер и с точки зрения «цена — качество» оказалась неплохим вариантом. Кухонный гарнитур сделали под заказ, но так как он совсем небольшой, то стоил довольно дешево.



Картины для интерьера нарисовала дочь Любава

Дом был без каких либо удобств, туалет — на улице, Даша говорит, что ей всегда было страшно даже заходить в него. Поэтому было решено выделить место в доме под санузел. Он появился на месте бывшей кухни. К ней подвели водопровод, для канализации сделали септик из бетонных колец.





Сейчас здесь все, как в городской квартире, — умывальник, унитаз и душевая кабина. Нагревается вода в электробойлере. Хозяйка специально подыскивала компактную модель, чтобы сэкономить место. Старая проводка уже никуда не годилась, ее полностью заменили, установили новые розетки и светильники.





Если говорить о финансовой стороне, то реконструкция старой дачи обошлась примерно в 10 тысяч долларов.

Газон, сад и огород

Но дача — это не только сам дом. Дарья говорит, что гораздо сложнее было сделать благоустройство вокруг него. Участком долгое время никто не занимался, и выглядел он очень неухоженно.





— В решении моего вопроса рекомендовали одно — бульдозер, а «потом будем разговаривать», — рассказывает Дарья. — Я проработала десятки вариантов, но без применения техники на участке все же не обошлось — по-другому выровнять участок не получилось бы. Совсем старые деревья спилили, но несколько оставили. Например, на границе участка оставили исполинскую черешню.





— Я не мастер спонтанных решений, всегда все продумываю, — говорит Дарья. — Поэтому перед началом благоустройства разработала проект. А перед этим хорошенько продумала, где и что мне нужно, как и чем буду пользоваться. Например, чтобы понять, где делать дорожку, сначала посмотрела, где мы обычно ходим. И ровненько по протоптанной тропинке уложили камни.



Фото предоставила владелица дачи

Участок был распланирован буквально по сантиметру, каждый куст и дерево у Дарьи учтены — у каждого растения есть своя циферка на плане.





Отмостку по периметру дома и вдоль будущей зеленой изгороди засыпали мелким камнем (отсевом). Чтобы трава со временем не пробилась через засыпку, под нее уложили агроткань, а контур держит специальный пластиковый борт.





Дарья не советует использовать везде гравийную засыпку. Оказалось, что это красиво, но не всегда практично.

— Например, под большими плодовыми деревьями это точно не самое лучшее решение — осенью на нее падают перезревшие яблоки, листья, — говорит она. — И если их вовремя не убирать, то теряется вид. А убирать с гравийной засыпки не так-то просто — это вам не с газона, где можно граблями. Здесь только руками.

Сформировали и территорию для отдыха с кострищем. Лавки с навесом здесь были — их просто освежили, сшили новые чехлы для сидушек. Все здесь продумано до мелочей, есть даже место, где можно помыть руки.



Под газон постелили антикротовую сетку, теперь осталось избавиться от сорняков

В дальнем углу участка был еще и старый сарай из блоков. Выглядел он так же печально, как и дом до ремонта. Отремонтировали его в этом году — поменяли крышу, обшили внутри и снаружи вагонкой, покрасили и сделали удобную систему хранения.



Насаждения имеют свой порядок и «этажность». Например, у самой границы растут туи, во втором ряду — кустарники, в третьем — цветы

Чтобы отгородиться от соседей, Дарья высадила вдоль забора туи (сорт «Брабант»). Уже через пару лет они должны стать живой изгородью. Чтобы сэкономить, туи покупались невысокие, но, по словам Дарьи, их было так много, что сумма получилась внушительной.

— В самом начале всего этого я была категорически против огородничества и… этот год начался именно с него, — смеется Дарья. — Пришлось внести корректировки в первоначальный план и делать грядки. Я никогда не думала, что буду выращивать огурцы. А теперь у меня и лук, и салат, и клубника. А еще есть голубика, жимолость, крыжовник, смородина, фундук. В планах — сделать высокие грядки. Чтобы они выглядели красиво, грядки будут из декинга, который используется для террас.





Даже сейчас, когда уже многое сделано, Дарье приходится бороться с сорняками.

— Сныть — это такая дрянь, которую вывести очень трудно, — жалуется Дарья, — Даже выкапывая небольшую ямку для посадок, ее корни я выношу просто ведрами. И конца этому пока нет. Оставить ее тоже нельзя — за неделю газон превращается в непонятно что.





Сейчас на участке все глядит так, будто хозяйке осталось одно — сидеть на веранде, любоваться участком и читать книги.





— Как оказалось, я плохо умею отдыхать на природе — буквально минутку сижу, а потом сразу же начинаю убираться или полоть, — говорит Дарья. — Но для меня именно это — отдых, смена деятельности. Не могу я просто сидеть. Мама говорит, что в детстве я была «медалист» по прополке, так что это такая форма фитнеса для меня. Да, обустройство дачи отнимает время — на планирование, поиски, контроль, но это очень приятное время. Ты создаешь что-то свое, для себя, своей семьи, и это невероятный кайф.