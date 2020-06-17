Овечкин рассказал о детях и своей семейной жизни

Источник материала: Tut.by

Жизнь Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг семьи: совсем недавно жена хоккеиста Анастасия родила второго сына Илью . О нем, а также о его старшем брате Сергее и их маме Александр рассказал в интервью Юлии Бордовских. Их онлайн-беседа состоялась в инстаграме телеведущей, пишет spletnik.ru.

— Поражаюсь своей жене. Она у меня и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, старшему сыну Сереже, Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек моя Настя, — сказал он.

Александр и Анастасия вместе пять лет, и большую часть этого времени они живут в США, где спортсмен играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». По словам хоккеиста, жена дает ему высыпаться после тренировок, самостоятельно справляясь с маленьким ребенком.

— Дают ли мне высыпаться? Опять скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать, — признался Овечкин.

Фото из Instagram спортсмена

По его словам, старший сын Сергей, которому в августе исполнится два года, обрадовался появлению брата.

— Сережа очень хорошо принял братишку. Каждый раз, когда видит Илью, целует ему ножку, хочет поиграть. Но мы стараемся все делать аккуратно, потому что ребенок еще совсем маленький, — ответил Овечкин.