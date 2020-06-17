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Овечкин рассказал о детях и своей семейной жизни
Источник материала: Tut.by
Жизнь Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг семьи: совсем недавно жена хоккеиста Анастасия
— Поражаюсь своей жене. Она у меня и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, старшему сыну Сереже, Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек моя Настя, — сказал он.
Александр и Анастасия вместе пять лет, и большую часть этого времени они живут в США, где спортсмен играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». По словам хоккеиста, жена дает ему высыпаться после тренировок, самостоятельно справляясь с маленьким ребенком.
— Дают ли мне высыпаться? Опять скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать, — признался Овечкин.
По его словам, старший сын Сергей, которому в августе исполнится два года, обрадовался появлению брата.
— Сережа очень хорошо принял братишку. Каждый раз, когда видит Илью, целует ему ножку, хочет поиграть. Но мы стараемся все делать аккуратно, потому что ребенок еще совсем маленький, — ответил Овечкин.
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Жизнь Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг семьи.
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