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Овечкин рассказал о детях и своей семейной жизни

17.06.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жизнь Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг семьи: совсем недавно жена хоккеиста Анастасия родила второго сына Илью. О нем, а также о его старшем брате Сергее и их маме Александр рассказал в интервью Юлии Бордовских. Их онлайн-беседа состоялась в инстаграме телеведущей, пишет spletnik.ru.

— Поражаюсь своей жене. Она у меня и красавица, и умница. Удивительно, с какой любовью Настя относится ко всем: ко мне, старшему сыну Сереже, Илюше, нашему псу Блэйку. Сразу видно, какой замечательный человек моя Настя, — сказал он.

Александр и Анастасия вместе пять лет, и большую часть этого времени они живут в США, где спортсмен играет за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». По словам хоккеиста, жена дает ему высыпаться после тренировок, самостоятельно справляясь с маленьким ребенком.

— Дают ли мне высыпаться? Опять скажу огромное спасибо Насте. Она берет все на себя. Лишь иногда меня будит, чтобы я покормил Илюшу. Но большую часть времени мне дают спать, — признался Овечкин.

Фото из Instagram спортсмена

По его словам, старший сын Сергей, которому в августе исполнится два года, обрадовался появлению брата.

— Сережа очень хорошо принял братишку. Каждый раз, когда видит Илью, целует ему ножку, хочет поиграть. Но мы стараемся все делать аккуратно, потому что ребенок еще совсем маленький, — ответил Овечкин.

 
 
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Жизнь Александра Овечкина вне спорта вращается вокруг семьи.
 
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