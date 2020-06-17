|
На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов.
По
Пожар был потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.
Несколько недель назад в Могилёве произошёл пожар в одном из домов по улице Каштановой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов. Фото:...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)