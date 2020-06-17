На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов.



Фото: Витебское ОУМЧС

По сведениям Витебского ОУМЧС, во время загорания в квартире находились 76-летняя хозяйка и её 60-летняя гостья. Прибывшие спасатели вывели женщин на улицу. Хозяйка квартиры после осмотра была госпитализирована с отравлением продуктами горения.



Фото: Витебское ОУМЧС

Пожар был потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.



Фото: Витебское ОУМЧС

Несколько недель назад в Могилёве произошёл пожар в одном из домов по улице Каштановой.