ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья

17.06.2020 10:16 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья
Фото: Витебское ОУМЧС 

По сведениям Витебского ОУМЧС, во время загорания в квартире находились 76-летняя хозяйка и её 60-летняя гостья. Прибывшие спасатели вывели женщин на улицу. Хозяйка квартиры после осмотра была госпитализирована с отравлением продуктами горения.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья
Фото: Витебское ОУМЧС 

Пожар был потушен, огнём уничтожено имущество, закопчены стены и потолок. Ведётся проверка. Выясняется причина возгорания. Рассматривается версия короткого замыкания телевизора.

На пожаре в Витебске спасены пенсионерка и её гостья
Фото: Витебское ОУМЧС 

Несколько недель назад в Могилёве произошёл пожар в одном из домов по улице Каштановой.

Помощь спасателей потребовалась пенсионерке – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 16 июня около трёх часов дня в Витебске горела квартира на верхнем этаже девятиэтажки, расположенной по улице Воинов-Интернацианалистов. Фото:...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске водитель-бесправник совершил столкновение с мотоциклистом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика