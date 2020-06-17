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Более 50 ударов ножом. В Калинковичах мужчина из ревности убил мать своих детей
Источник материала: Mlife
Женщина была в декретном отпуске и жила в одной квартире с 25-летним мужчиной и двумя общими детьми. Между сожителями часто возникали конфликты.
13 апреля пара снова поссорилась. Женщина попыталась выгнать мужчину из квартиры, однако он достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался в обеденное время на работе, и нанес ей не менее 50 ударов.
Женщина умерла на лестничной площадке.
Дело передано прокурору для направления в суд.
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