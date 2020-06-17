Более 50 ударов ножом. В Калинковичах мужчина из ревности убил мать своих детей

Источник материала: Mlife

Женщина была в декретном отпуске и жила в одной квартире с 25-летним мужчиной и двумя общими детьми. Между сожителями часто возникали конфликты.



13 апреля пара снова поссорилась. Женщина попыталась выгнать мужчину из квартиры, однако он достал из портфеля кухонный нож, которым пользовался в обеденное время на работе, и нанес ей не менее 50 ударов.



Женщина умерла на лестничной площадке.



Дело передано прокурору для направления в суд.



