Стала известна дата церемонии вручения премии «Эмми»

Источник материала: Ежедневник

Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» в 2020 году состоится 20 сентября. Об этом написал в Twitter ведущий награждения, комик Джимми Киммел.

«Я не знаю, где, как и даже почему мы это делаем, но мы это делаем, и я буду вести церемонию! 72-я премия «Эмми» — воскресенье, 20 сентября», — сообщил он.

Церемонию будет транслировать телеканал ABC. Телевизионная академия объявит номинантов премии 28 июля.

Награды «Эмми» представляют разные сектора индустрии американского телевидения. Прайм-таймовая «Эмми» считается наиболее известной.

В 2019 году ее получили: «Игра престолов», как лучший драматический сериал, «Дрянь», как лучший комедийный сериал сезона, и «Чернобыль», как лучший мини-сериал. Серия сериала «Черное зеркало» под названием «Брандашмыг» получила отдельную награду, как лучший телефильм, передает РБК .