Неофициально: экс-глава Нацбанка Прокопович сохранит пост председателя набсовета БПС-Сбербанка













"Несмотря на циркулирующие слухи, на собрании акционеров 23 июня планируется переизбрание Прокоповича на пост председателя наблюдательного совета. И в целом радикальных изменений в составе набсовета не планируется", - сказал собеседник.





Как сообщалось, БПС-Сбербанк объявил о проведении 23 июня 2020 года внеочередного общего собрания акционеров. Повестка общего собрания акционеров предусматривает досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета и избрание новых его членов.





На фоне событий вокруг ОАО "Белгазпромбанк", в котором 15 июня введена временная администрация Нацбанка, в ряде телеграмм-каналов циркулируют сообщения о возможных кадровых изменениях в БПС-Сбербанке.





Ранее также сообщалось, что в самом банке подчеркивали технический характер переизбрания состава набсовета. "Это рутинная внутрибанковская работа, которая носит технический характер", - сказали агентству "Интерфакс-Запад" в банке.





Председателем набсовета БПС-Сбербанка является экс-глава Нацбанка Беларуси и член постоянно действующей рабочей группы при Администрации президента Петр Прокопович. Заместителем председателя ранее был избран Тимур Козинцев, старший вице-президент - руководитель Блока Sberbank International Сбербанка РФ.





БПС-Сбербанк (98,43% акций принадлежат Сбербанку РФ) входит в число системообразующих банков Беларуси. По размеру активов занимает 4-е место среди 24 белорусских банков.