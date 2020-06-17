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Банк БелВЭБ повысил безопасность оформления онлайн-кредитов

17.06.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com
Межбанковская система идентификации (МСИ) – это республиканская система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания.

Для получения возможности авторизации по биометрии в МСИ при прохождении процесса оформления кредитной заявки необходимо осуществить один раз регистрацию биометрических данных в Личном кабинете системы МСИ. Для этого необходимо:

Шаг 1

Зайти на сайт https://ioauth.raschet.by/client/ и войти в систему по паролю, так как в личном кабинете отсутствует разрешение на авторизацию по биометрическим данным.

Шаг 2

В личном кабинете выбрать вкладку «Биометрические данные», чтобы убедиться в отсутствии биометрического шаблона лица и голоса.

Шаг 3

В графе «Я принимаю условия Согласия на обработку биометрических данных» сделать отметку и нажать «Зарегистрировать биометрические шаблоны».

Шаг 4

В появившемся окне создать биометрический шаблон лица.

Контур овала должен совпасть с контуром лица. Далее нажимаем на кнопку «Сделать снимок». В случае возникновения ошибки (например, фотография недостаточного качества) необходимо повторить попытку и сделать новый снимок.

Шаг 5

Сдать биометрический шаблон голоса.

Для сдачи биометрического шаблона голоса необходимо 3 раза произнести фразу из 10 неповторяющихся цифр. Каждую запись необходимо сохранять.

Шаг 6

Далее должно отобразиться окно, содержащее информацию об успешной сдаче биометрических шаблонов. Данное окно необходимо закрыть и нажать кнопку «Зарегистрировать биометрические шаблоны».

Шаг 7

Для того, чтобы авторизоваться в личном кабинете МСИ по биометрии, необходимо дать разрешение. Для этого необходимо во вкладке «Безопасность и вход», в строке «Авторизация по биометрическим данным» изменить состояние с «ВЫКЛ» на «ВКЛ».

Шаг 8

При оформлении кредитной заявки «Хуткi анлайн» свыше 1000 белорусских рублей идентификация будет осуществляться по биометрическим параметрам, зарегистрированным в МСИ. Для заявок ниже этой суммы идентификация клиента производится по номеру мобильного телефона и идентификационному номеру паспорта.

В дальнейшем Банк БелВЭБ продолжит уделять повышенное внимание вопросам обеспечения качества сервисов дистанционного обслуживания, а также их безопасности.

Текст: пресс-служба
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Банк БелВЭБ запустил процедуру удаленной идентификации при помощи биометрических данных клиента. Проект реализован совместно с Межбанковской системой...
 
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