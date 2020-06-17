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Банк БелВЭБ повысил безопасность оформления онлайн-кредитов
Источник материала: Myfin
Межбанковская система идентификации (МСИ) – это республиканская система, используемая для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания.
Для получения возможности авторизации по биометрии в МСИ при прохождении процесса оформления кредитной заявки необходимо осуществить один раз регистрацию биометрических данных в Личном кабинете системы МСИ. Для этого необходимо:
Шаг 1
Зайти на сайт https://ioauth.raschet.by/client/ и войти в систему по паролю, так как в личном кабинете отсутствует разрешение на авторизацию по биометрическим данным.
Шаг 2
В личном кабинете выбрать вкладку «Биометрические данные», чтобы убедиться в отсутствии биометрического шаблона лица и голоса.
Шаг 3
В графе «Я принимаю условия Согласия на обработку биометрических данных» сделать отметку и нажать «Зарегистрировать биометрические шаблоны».
Шаг 4
В появившемся окне создать биометрический шаблон лица.
Контур овала должен совпасть с контуром лица. Далее нажимаем на кнопку «Сделать снимок». В случае возникновения ошибки (например, фотография недостаточного качества) необходимо повторить попытку и сделать новый снимок.
Шаг 5
Сдать биометрический шаблон голоса.
Для сдачи биометрического шаблона голоса необходимо 3 раза произнести фразу из 10 неповторяющихся цифр. Каждую запись необходимо сохранять.
Шаг 6
Далее должно отобразиться окно, содержащее информацию об успешной сдаче биометрических шаблонов. Данное окно необходимо закрыть и нажать кнопку «Зарегистрировать биометрические шаблоны».
Шаг 7
Для того, чтобы авторизоваться в личном кабинете МСИ по биометрии, необходимо дать разрешение. Для этого необходимо во вкладке «Безопасность и вход», в строке «Авторизация по биометрическим данным» изменить состояние с «ВЫКЛ» на «ВКЛ».
Шаг 8
При оформлении кредитной заявки «Хуткi анлайн» свыше 1000 белорусских рублей идентификация будет осуществляться по биометрическим параметрам, зарегистрированным в МСИ. Для заявок ниже этой суммы идентификация клиента производится по номеру мобильного телефона и идентификационному номеру паспорта.
В дальнейшем Банк БелВЭБ продолжит уделять повышенное внимание вопросам обеспечения качества сервисов дистанционного обслуживания, а также их безопасности.
Текст: пресс-служба
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Банк БелВЭБ запустил процедуру удаленной идентификации при помощи биометрических данных клиента. Проект реализован совместно с Межбанковской системой...
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