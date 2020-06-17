Банки дали отсрочки по кредитам на 2 млрд рублей

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как сказано в сообщении, Ассоциация белорусских банков проанализировала меры, предпринимаемые кредитно-финансовыми учреждениями страны по поддержке населения и реального сектора экономики в целях минимизации для них негативных последствий, возникших в результате сложной эпидемиологической ситуации.

Банки продолжают работу по кредитованию реального сектора экономики и развитию инвестиционных проектов, оказывают кредитную поддержку населению. При этом реализуется комплекс мер, направленных на временное снижение долговой нагрузки клиентов – предприятий и граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с последствиями пандемии. Это предоставление отсрочки погашения основного долга и уплаты процентов; приостановление начисления процентов; изменение сроков погашения кредита; невзыскание процентов за несвоевременное погашение задолженности; рефинансирование кредитов на более длительный срок; для предприятий-экспортеров - перевод кредитной задолженности из иностранной валюты в белорусские рубли.

«Всего в марте-мае 2020 года банки предоставили «кредитные каникулы» более чем 6 тыс. клиентов на сумму около 2 млрд рублей. Из них около 2,8 тыс. – это юридические лица, 3,3 тыс. – физические лица. Так, только крупнейший банк страны – ОАО «АСБ Беларусбанк» - удовлетворил около 90 процентов просьб клиентов из сферы малого и среднего бизнеса о реструктуризации и рассрочке кредитов», - говорится в сообщении.

Кроме уменьшения долговой нагрузки, комплекс мер, предпринимаемых банками для помощи субъектам хозяйствования и гражданам, весьма обширен - от снижения тарифов и бесплатных пакетов услуг до льготных проектов со службами доставки, транспортными компаниями и другими сервисами. При этом особое внимание уделяется наиболее пострадавшим отраслям – туристической, пассажирским перевозкам, общепиту. К примеру, БНБ-Банк бесплатно обслуживает предприятия из сфер туристических услуг и пассажирских перевозок, БСБ Банк разработал бесплатный пакет услуг «Мы вместе!» для предприятий общественного питания, МТБанк предлагает новым клиентам расчетно-кассовое обслуживание со скидкой 90%.

«Банки и в дальнейшем будут предпринимать все необходимые меры для поддержания реального сектора экономики и граждан и уменьшения для них неблагоприятных последствий, вызванных пандемией, - отметила исполняющая обязанности председателя Ассоциации белорусских банков Анна Ковалева. – Кредитно-финансовые организации готовы наращивать объемы поддержки, но при этом ждут увеличения активности самих клиентов, которые зачастую, испытывая проблемы с погашением кредита, не всегда своевременно обращаются в банки с соответствующим запросом. Кроме того, для минимизации случаев отказа в «кредитных каникулах» необходимо правильно подготовить и представить в банк пакет документов, подтверждающих сложное финансовое положение».

Что это значит?

Ряд белорусских банков идут на встречу как физлицам, так и бизнесу. Те, кто попал в тяжелую финансовую ситуацию из-за коронакризиса, могут рассчитывать на отсрочки и рассрочки платежей. При этом окончательное решение об условиях финансового послабления банк принимает исходя из каждого конкретного случая индивидуально.