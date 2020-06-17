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Банки дали отсрочки по кредитам на 2 млрд рублей
Источник материала: Myfin
Как сказано в сообщении, Ассоциация белорусских банков проанализировала меры, предпринимаемые кредитно-финансовыми учреждениями страны по поддержке населения и реального сектора экономики в целях минимизации для них негативных последствий, возникших в результате сложной эпидемиологической ситуации.
«Всего
в марте-мае 2020 года банки предоставили
«кредитные каникулы» более чем 6 тыс.
клиентов на сумму около 2 млрд рублей.
Из них около 2,8 тыс. – это юридические
лица, 3,3 тыс. – физические лица. Так,
только крупнейший банк страны –
Кроме
уменьшения долговой нагрузки, комплекс
мер, предпринимаемых банками для помощи
субъектам хозяйствования и гражданам,
весьма обширен - от снижения тарифов и
бесплатных пакетов услуг до льготных
проектов со службами доставки,
транспортными компаниями и другими
сервисами. При этом особое внимание
уделяется наиболее пострадавшим отраслям
– туристической, пассажирским перевозкам,
общепиту. К примеру,
«Банки и в дальнейшем будут предпринимать все необходимые меры для поддержания реального сектора экономики и граждан и уменьшения для них неблагоприятных последствий, вызванных пандемией, - отметила исполняющая обязанности председателя Ассоциации белорусских банков Анна Ковалева. – Кредитно-финансовые организации готовы наращивать объемы поддержки, но при этом ждут увеличения активности самих клиентов, которые зачастую, испытывая проблемы с погашением кредита, не всегда своевременно обращаются в банки с соответствующим запросом. Кроме того, для минимизации случаев отказа в «кредитных каникулах» необходимо правильно подготовить и представить в банк пакет документов, подтверждающих сложное финансовое положение».
Что это значит?
Ряд белорусских банков идут на встречу как физлицам, так и бизнесу. Те, кто попал в тяжелую финансовую ситуацию из-за коронакризиса, могут рассчитывать на отсрочки и рассрочки платежей. При этом окончательное решение об условиях финансового послабления банк принимает исходя из каждого конкретного случая индивидуально.
Источник: Myfin.by
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Белорусские банки в марте-мае 2020 года предоставили кредитные каникулы более чем 6 тыс. клиентов на сумму около 2 млрд рублей. Из них около 2,8 тыс. это юридические...
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