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Ляйсан Утяшева показала платье, в котором соблазнила Павла Волю

17.06.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ляйсан Утяшева показала платье, в котором соблазнила Павла Волю

О том, как удалось завоевать сердце 41-летнего Павла Воли, рассказала известная гимнастка 34-летняя Ляйсан Утяшева. Знаменитость показала платье, которое она надела на первое свидание со своим нынешним супругом. 

Телеведущая в своём Instagram поделилась снимком, где она позирует в пёстром платье с сапогами на шпильках. Свой образ Ляйсан дополнила лёгким дневным мейкапом. Волосы знаменитость заплела в гладкий хвост. 

По словам гимнастки, данное платье она хранит уже на протяжении 12 лет. Более того, она носит его и теперь, в зависимости от настроения. 

фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости


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О том, как удалось завоевать сердце 41-летнего Павла Воли, рассказала известная гимнастка 34-летняя Ляйсан Утяшева. Знаменитость показала платье, которое она надела...
 
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