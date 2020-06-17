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Ляйсан Утяшева показала платье, в котором соблазнила Павла Волю
Источник материала: ОНТ
О том, как удалось завоевать сердце 41-летнего Павла Воли, рассказала известная гимнастка 34-летняя Ляйсан Утяшева. Знаменитость показала платье, которое она надела на первое свидание со своим нынешним супругом.
Телеведущая в своём Instagram поделилась снимком, где она позирует в пёстром платье с сапогами на шпильках. Свой образ Ляйсан дополнила лёгким дневным мейкапом. Волосы знаменитость заплела в гладкий хвост.
По словам гимнастки, данное платье она хранит уже на протяжении 12 лет. Более того, она носит его и теперь, в зависимости от настроения.
фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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О том, как удалось завоевать сердце 41-летнего Павла Воли, рассказала известная гимнастка 34-летняя Ляйсан Утяшева. Знаменитость показала платье, которое она надела...
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