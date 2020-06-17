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В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали

17.06.2020 13:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. В Каталонии поезд врезался в путевой упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали

ЧП произошло на станции в населенном пункте Матаро. В момент инцидента в вагонах находились 40 пассажиров. 17 из них, включая машиниста, получили различные травмы.

В Испании поезд врезался в путевой упор. 17 человек пострадали

Прибывшие к месту аварии медики оказали необходимую помощь пострадавшим. Причины происшествия пока неизвестны. На станции работают сотрудники экстренных служб.

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Новости Испании. В Каталонии поезд врезался в путевой упор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло на станции в населенном пункте Матаро. В...
 
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