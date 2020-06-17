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В Гомельском районе утонул 22-летний парень

17.06.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомельском районе утонул 22-летний парень

В Гомельском районе 16 июня утонул 22-летний парень, пишет БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.  

Трагедия произошла в деревне Осовцы Гомельского района.  Информацию о тонущем в озере человеке спасатели получили в 18:45. Когда сотрудники МЧС приехали на место, на поверхности воды никого не было.

Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.

ФОТО: pixabay.com


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В Гомельском районе 16 июня утонул 22-летний парень, пишет БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.   Трагедия произошла в деревне Осовцы Гомельского района....
 
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