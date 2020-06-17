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В Гомельском районе утонул 22-летний парень
Источник материала: ОНТ
В Гомельском районе 16 июня утонул 22-летний парень,
Трагедия произошла в деревне Осовцы Гомельского района. Информацию о тонущем в озере человеке спасатели получили в 18:45. Когда сотрудники МЧС приехали на место, на поверхности воды никого не было.
Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.
ФОТО: pixabay.com
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В Гомельском районе 16 июня утонул 22-летний парень, пишет БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС. Трагедия произошла в деревне Осовцы Гомельского района....
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