В Гомельском районе утонул 22-летний парень

Источник материала: ОНТ

В Гомельском районе 16 июня утонул 22-летний парень, пишет БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

Трагедия произошла в деревне Осовцы Гомельского района. Информацию о тонущем в озере человеке спасатели получили в 18:45. Когда сотрудники МЧС приехали на место, на поверхности воды никого не было.

Обстоятельства гибели молодого человека устанавливаются.

ФОТО: pixabay.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram