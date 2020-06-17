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"Бавария" завоевала восьмой подряд титул чемпиона Германии

17.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мюнхенцы оформили досрочное чемпионство.


"Бавария" является самым титулованным клубом Германии
© fcbayern.de

Вчера, 16 июня, стал известен чемпион Германии по футболу. Чемпионский титул Бундеслиги завоевала мюнхенская "Бавария".

Мюнхенскому клубу для завоевания досрочного чемпионства нужно было в Бремене в матче 32-го тура обыграть местный "Вердер". Автором чемпионскоо гола стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, который отправил мяч в ворота бременской команды на 43-й минуте встречи.


Таким образом, "Бавария" стала недосягаемой для своих конкурентов, набрав 76 очков.

"Бавария" в 30-й раз стал чемпионом Германии, выиграв титул 8-й сезон подряд. Далее в списке немецких чемпионов идут "Нюрнберг", который завоевывал трофей 9 раз, и дортмундская "Боруссия", на счету которой 8 побед.
 
 
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Мюнхенцы оформили досрочное чемпионство.
 
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