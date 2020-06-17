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Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг

17.06.2020 13:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень показал, как изменился всего за год. И людям сложно поверить, что такая трансформация возможна.

Пользователь Reddit под ником Janci поделился двумя своими фотографиями с разницей в один год. Парень рассказал, что он просто похудел, но кажется, что в нём изменилось всё.

На первом снимке молодой человек чувствует себя очень некомфортно. В тот день отец юноши почему-то попросил его сфотографироваться. А вот второй фотографий Janci явно доволен.

Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг
Фото: reddit.com/user/janci6383-272-15 

По словам Janci, всё началось с того, что он начал считать себя некрасивым. На этой почве у юноши развилось психическое расстройство, и он стал сбрасывать вес. Janci сказал, что похудел на 50 кг – сейчас он весит 85,5 кг.

«Найдите свои пределы и старайтесь достигать их каждый день», – посоветовал молодой человек, делясь подробностями своего похудения.

Кстати, вот как выглядел Janci в апреле 2019 и январе 2020 года. 

Кажется, что на фото разные люди. Парень показал свои снимки с разницей в 1 год и 50 кг
Фото: reddit.com/user/janci6383-272-15 

Ранее мы показали, как меняются мужчины после похудения. Результат преображения впечатляет – здесь подробнее.

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Парень показал, как изменился всего за год. И людям сложно поверить, что такая трансформация возможна. Пользователь Reddit под ником Janci поделился двумя своими...
 
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