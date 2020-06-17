Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри змеи

Источник материала: ОНТ

В Сочи (Россия) спасателям пришлось разбирать машину, чтобы достать из-под капота большую змею. Об этом рассказывает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

16 июня россиянка заметила, что ей под капот что-то заползло. Женщина испугалась и не решилась доставать непрошенного гостя самостоятельно.



Фото: ЮРПСО МЧС России

Сосед леди-водителя пытался помочь, подцепив пресмыкающееся веревкой. Ему так и не удалось вытащить змею. Тогда владелица авто обратилась к спасателям.

Чтобы вызволить полоза, пришлось открутить передний бампер и снять фару. После этого змею отпустили в лес.

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