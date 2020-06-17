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Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри змеи
Источник материала: ОНТ
В Сочи (Россия) спасателям пришлось разбирать машину, чтобы достать из-под капота большую змею. Об этом
16 июня россиянка заметила, что ей под капот что-то заползло. Женщина испугалась и не решилась доставать непрошенного гостя самостоятельно.
Сосед леди-водителя пытался помочь, подцепив пресмыкающееся веревкой. Ему так и не удалось вытащить змею. Тогда владелица авто обратилась к спасателям.
Чтобы вызволить полоза, пришлось открутить передний бампер и снять фару. После этого змею отпустили в лес.
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В Сочи (Россия) спасателям пришлось разбирать машину, чтобы достать из-под капота большую змею. Об этом рассказывает пресс-служба Южного регионального...
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