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Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри змеи

17.06.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Перепуганной россиянке разобрали машину из-за притаившейся внутри змеи

В Сочи (Россия) спасателям пришлось разбирать машину, чтобы достать из-под капота большую змею. Об этом рассказывает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

16 июня россиянка заметила, что ей под капот что-то заползло. Женщина испугалась и не решилась доставать непрошенного гостя самостоятельно.


Фото: ЮРПСО МЧС России

Сосед леди-водителя пытался помочь, подцепив пресмыкающееся веревкой. Ему так и не удалось вытащить змею. Тогда владелица авто обратилась к спасателям.

Чтобы вызволить полоза, пришлось открутить передний бампер и снять фару. После этого змею отпустили в лес.

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В Сочи (Россия) спасателям пришлось разбирать машину, чтобы достать из-под капота большую змею. Об этом рассказывает пресс-служба Южного регионального...
 
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