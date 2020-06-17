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Какие напитки нельзя пить в жару? Объясняет врач
Источник материала: ОНТ
Во время жары лучше не употреблять кофе и алкоголь – эти напитки могут создать лишнюю нагрузку на организм. Об этом агентству городских новостей «Москва»
Специалист пояснил: в жаркую погоду, пытаясь адаптироваться, организм работает на пределе, поэтому необходимо избегать дополнительных нагрузок, включая переедания и употребления кофе и алкоголя.
Также врач отметил, что кофе в жару может стать причиной обезвоживания.
ФОТО: pixabay.com
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Во время жары лучше не употреблять кофе и алкоголь – эти напитки могут создать лишнюю нагрузку на организм. Об этом агентству городских новостей...
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