Какие напитки нельзя пить в жару? Объясняет врач

Источник материала: ОНТ

Во время жары лучше не употреблять кофе и алкоголь – эти напитки могут создать лишнюю нагрузку на организм. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Специалист пояснил: в жаркую погоду, пытаясь адаптироваться, организм работает на пределе, поэтому необходимо избегать дополнительных нагрузок, включая переедания и употребления кофе и алкоголя.

Также врач отметил, что кофе в жару может стать причиной обезвоживания.

ФОТО: pixabay.com









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