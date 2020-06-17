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74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь будут образованы в Мозырском районе. Из них 40 - в Мозыре.
Источник материала: Mlife
Ознакомиться с территориальными границами участков для голосования, узнать, к какому участку прикреплен тот или иной дом, узнать адрес участка можно на официальном сайте Мозырского райсполкома (
Всего участков для голосования на выборах – 5767.
В Брестской области образовано 910 участков для голосования.
В Витебской – 750.
В Гродненской – 656.
В Минской – 992.
в Могилевской – 731.
в Минске – 687.
И в в Гомельской области – 997.
Напоминаем, что выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
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74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь будут образованы в Мозырском районе. Из них 40 - в Мозыре.
На территории Мозырского района будет образовано 74 участка для голосования по выборам Президента Республики Беларусь.далее...
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