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Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около 30 организаций в Беларуси занимаются разработкой и исследованиями в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем инновации от белорусских ученых нашли практическое применение во всех сферах деятельности.
Так, например, в стране стали доступны исследования с помощью атомно-силового микроскопа. Аппарат создает полную 3D-картину наномира, что позволяет детально рассмотреть структуру материала и проанализировать свойства частицы или клетки. Новые возможности для исследований даёт и рентгеновский дифрактометр – единственный в Беларуси.
Александр Крень, заведующий лабораторией Института прикладной физики НАН Беларуси:
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Новости Беларуси. Около 30 организаций в Беларуси занимаются разработкой и исследованиями в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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