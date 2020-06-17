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Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах

17.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 30 организаций в Беларуси занимаются разработкой и исследованиями в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем инновации от белорусских ученых нашли практическое применение во всех сферах деятельности. 

Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах


Уже сейчас в реальном секторе используются сверхгладкие оптические поверхности, наноуглеродные материалы для производства полимеров, защитные магнитные экраны, удобрения и высокоточное оборудование.

Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах

Так, например, в стране стали доступны исследования с помощью атомно-силового микроскопа. Аппарат создает полную 3D-картину наномира, что позволяет детально рассмотреть структуру материала и проанализировать свойства частицы или клетки. Новые возможности для исследований даёт и рентгеновский дифрактометр – единственный в Беларуси. 

Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах

Александр Крень, заведующий лабораторией Института прикладной физики НАН Беларуси:
Это специализированный рентгеновский дифрактометр, который позволяет измерять внутренние механические напряжения, которые возникают в металлах, сплавах, каких-то композиционных материалах и которые приводят к разрушению, в общем-то, изделий.

Белорусские учёные показали аппарат, который может предотвратить аварийные ситуации в домах


Всю диагностику выполняет робот по программе, заданной с компьютера. Он может дать оценку внутреннему состоянию детали любого размера. Это хорошая база для предприятий, производящих детали для машин. Теперь прежде, чем отдать продукт заказчику, можно проверить его качество. Таким же образом есть возможность предотвратить аварийные ситуации в жилых домах.

Люди в материале: Александр Крень

 
 
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Новости Беларуси. Около 30 организаций в Беларуси занимаются разработкой и исследованиями в области нанотехнологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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