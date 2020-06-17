ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Какие кожные проявления сигнализируют о проблемах с ЖКТ

17.06.2020 15:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Какие кожные проявления сигнализируют про заболевания органов пищеварения? Может ли хеликобактер пилори вызвать акне, а гастрит — преждевременные морщины? Об этом «Здоровые люди» (24health.by) поговорили с доцентом кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, к.м.н. Еленой Адаменко.


Фото: pixabay.com

Кожа зеркально отражает все процессы, которые происходят в организме, в том числе патологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта. Поэтому часто дерматологи направляют своих пациентов к гастроэнтерологам.

Но нужно понимать, что кожные патологии также могут быть самостоятельным заболеванием, проявлением гастроинтестинальных, аутоиммунных, эндокринных и других болезней или иметь с заболеваниями органов ЖКТ одинаковый патогенетический механизм развития, уточняет врач.

Наиболее частые проявления на коже и слизистых

Заболевания разных отделов ЖКТ проявляются по-своему.

— Наиболее характерные проявления на коже возникают при дефиците витаминов и микроэлементов из-за нарушения их всасывания в тонком кишечнике. Это может говорить о воспалительных заболеваниях органа, а также о целиакии, — поясняет Елена Адаменко. — При гиповитаминозах кожа становится дряблой, тусклой, шелушится, снижается ее эластичность, появляется ломкость волос и ногтей. При дефиците витамина А кожа становится шершавой, возникает зудящая сыпь, развивается фолликулярный кератоз: появление на коже своеобразных бляшек — участков с неровной и шероховатой поверхностью. При дефиците витамина В возможно появление заед, язвочек в уголках губ и трещин на самих губах, глоссита (малиновый язык). При существенном недостатке никотиновой кислоты может возникнуть пеллагра: дерматит, диарея и деменция. Недостаток витамина К приводит к развитию петехиальной сыпи (точечные красные или фиолетовые пятнышки от кровоизлияния) и экхимозов (синяки).

При воспалительных заболеваниях кишечника часто могут возникать:

  • афтозный стоматит (эрозии и язвы в полости рта),
  • гангренозная пиодермия (тяжелый некроз кожи с гнойничковой сыпью с последующим образованием крупных язв),
  • узловатая эритема (плотные болезненные полушаровидные воспалительные узлы, как правило, на ногах),
  • везикулопустулезная экзантема (гнойничковая сыпь и воспалительные инфильтраты на различных участках кожи и вокруг сосудов),
  • буллезный эпидермолиз (пузыри в области локтей и колен).

Белый налет на языке может говорить о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой происходит заброс агрессивного содержимого желудка в пищевод.

Генетические болезни

Существуют редкие генетические заболевания, связанные с дефектами генов транспортной системы кишечника, которые проявляются недостатком конкретного нутриента.

— Нехватка цинка, например, вызывает энтеропатический акродерматит (синдром Брандта), который проявляется в виде везикулобуллезных высыпаний на стопах и кистях, диареи и алопеции (облысение). Это заболевание развивается у младенцев после прекращения грудного вскармливания и может вызвать задержку роста и развития ребенка.

Другое нарушение клеточного транспорта меди может привести у младенцев к болезни Менкеса (болезнь стальных волос). Для нее характерны спутанные волосы с узелками, себорейный дерматит. Это заболевание также может вызывать задержку роста и развития, неврологические нарушения.

У людей с повышенной чувствительностью к глютену может наблюдаться герпетиформный дерматит Дюринга: полиморфная сыпь в виде колец, полуколец или ожерелья. Практически у 80% людей с этим заболеванием диагностируют целиакию.

При заболеваниях печени самая характерная особенность — желтушность кожи. Если же кожа приобретает бронзовый оттенок, это может свидетельствовать о гемохроматозе — наследственном заболевании, сопровождающемся избыточным отложением железа.

Влияние хеликобактер пилори

В интернете часто можно встретить тезис, что хеликобактер пилори вызывает акне, атопический дерматит, псориаз, а гастрит — раннее старение кожи. Так ли это?

— На данный момент нет достоверных научных доказательств, что хеликобактерная инфекция вызывает акне, а гастрит — старение кожи, — говорит Елена Адаменко. — Существуют отдельные работы, которые показывают, что у пациентов с атопическим дерматитом, крапивницей, розацеа, акне часто обнаруживается и хеликобактер пилори. И иногда лечение хеликобактерной инфекции позволяет улучшить состояние кожи. Но, к сожалению, кожные проявления спустя время могут вернуться, несмотря на пролеченную инфекцию. Существуют теории о том, что хеликобактерная инфекция может спровоцировать развитие псориаза, способствует повышению проницаемости в кишечной стенке, что приводит к выходу токсинов и развитию атопического дерматита, крапивницы. Но пока это только теории.

Что укажет на рак органов пищеварения

Некоторые кожные проявления могут говорить про онкопатологию органов ЖКТ. Елена Адаменко привела несколько примеров.

— В литературе описано заболевание acanthosis nigricans (черный акантоз), при котором на коже, преимущественно в складках, подмышечных впадинах, паховой области, на кистях появляются темные папилломатозные бородавчатые разрастания. Это маркер нарушения углеводного обмена, который также может указывать на онкологическое заболевание ЖКТ, в частности аденокарциному желудка.

Уже в раннем детстве проявляется синдром Пейтца-Егерса — наследственное заболевание, для которого характерно наличие темных пятен на губах, около рта, на слизистых оболочках щек. С возрастом они увеличиваются, в подростковом возрасте могут исчезать. Заболевание связано с развитием полипоза кишечника, чаще тонкого, полипы могут перерождаться в злокачественную опухоль. К раку может привести и другой полипоз толстого кишечника (синдром Гарднера). Это наследственное заболевание, сопровождающееся поражением костей и развитием фибром (доброкачественных опухолей) на коже.

Глюкагонома — опухоль из клеток островков Лангерганса, расположенных преимущественно в конце поджелудочной железы; обычно протекает злокачественно, проявляется некротизирующей кожной сыпью на туловище: красные отечные пятна кольцевидной формы со светлым центром, которые могут изъязвляться.

При раке поджелудочной железы возможна черная желтуха, когда кожа приобретает зеленовато-черный цвет. Но это довольно редкие случаи, уточняет врач.

Некоторые симптомы, которые могут проявляться при заболеваниях органов ЖКТ

Заболевание ЖКТ Кожное проявление
Хронический панкреатит
  • Симптом Грюнвальда — экхимозы (синячки) вокруг пупка.
  • Симптом Тужилина — мелкие «красные капельки» на животе, спине или груди.
Хронические диффузные заболевания печени
  • Ладонная эритема — стойкое покраснение ладоней.
  • Петехиальные высыпания — точечные красные или фиолетовые пятнышки, обычно на ногах.
  • Экхимозы (небольшие синячки).
  • Расчесы.
  • Гиперпигментация.
Цирроз печени
  • Телеангиэктазия — мелкие сосудистые «звездочки» на верхней половине туловища, коже лица.
  • Исчезновение волос под мышками.
  • Красный или малиновый язык.
  • Симптом «голова Медузы» — видимые варикозно расширенные вены в области пупка.
Первичный билиарный цирроз
  • Ксантомы и ксантелазмы — мягкие желтые узелки под кожей.
  • Зуд и следы расчесов.
Хронический вирусный гепатит C
  • Зуд.
  • Крапивница.
  • Красный плоский лишай.
  • Криоглобулинемия (смешанная или типа II) — кожная сосудистая пурпура, артралгия и слабость.
  • Некролитическая акральная эритема — округлые очаги гиперкератоза фиолетового цвета, покрытые чешуйками, в основном на разгибательных поверхностях кистей и стоп. Иногда высыпания трансформируются в пузыри, затем в язвы.
  • Порфирия кожная медленная — на лице, лбу, ушах, шее, тыльной поверхности кистей локализуются пузыри, микроцисты, пигментные пятна, эрозии и атрофические рубчики.
  • Узелковый полиартериит — узелки на коже.
Воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона и язвенный колит
  • Пиодермия гангренозная.
  • Эритема узловатая (вторичная).
  • Эритема многоформная.
  • Некролитическая мигрирующая эритема.
  • Ладонная эритема.
  • Пальцы Гиппократа (пальцы похожи на барабанную палочку с утолщением верхних фаланг и ногтей).
  • Афтозный стоматит.
  • Поражение слизистой оболочки полости рта по типу «булыжной мостовой»; кожными гранулемами и фистулами.
  • Ангулярный хейлит — воспалительное заболевание слизистой оболочки и кожи лица на углах рта из-за недостаточности питательных веществ, особенно цинка и никотиновой кислоты.
  • Везикуло-пустулезная экзантема.
  • Буллёзный эпидермолиз — образование пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимость кожи.
  • Синдром Свита — нейтрофильный дерматоз с появлением на различных участках тела эритематозных бляшек и узлов, протекает с лихорадкой.
  • Узелковый периартериит.
Пищевая аллергия
  • Отек Квинке — массивный отек кожи, подкожной жировой клетчатки и слизистых оболочек.
  • Крапивница.
  • Анафилактический шок как крайняя степень проявления реакции на аллерген.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие кожные проявления сигнализируют про заболевания органов пищеварения? Может ли хеликобактер пилори вызвать акне, а гастрит - преждевременные морщины?
 
Новости дня
Новости разные
 
Книги помогут создать свой образ и стиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика