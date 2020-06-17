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Какие кожные проявления сигнализируют о проблемах с ЖКТ
Источник материала: Tut.by
Какие кожные проявления сигнализируют про заболевания органов пищеварения? Может ли хеликобактер пилори вызвать акне, а гастрит — преждевременные морщины? Об этом «Здоровые люди» (
Кожа зеркально отражает все процессы, которые происходят в организме, в том числе патологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта. Поэтому часто дерматологи направляют своих пациентов к гастроэнтерологам.
Но нужно понимать, что кожные патологии также могут быть самостоятельным заболеванием, проявлением гастроинтестинальных, аутоиммунных, эндокринных и других болезней или иметь с заболеваниями органов ЖКТ одинаковый патогенетический механизм развития, уточняет врач.
Наиболее частые проявления на коже и слизистых
Заболевания разных отделов ЖКТ проявляются по-своему.
— Наиболее характерные проявления на коже возникают при дефиците витаминов и микроэлементов из-за нарушения их всасывания в тонком кишечнике. Это может говорить о воспалительных заболеваниях органа, а также о целиакии, — поясняет Елена Адаменко. — При гиповитаминозах кожа становится дряблой, тусклой, шелушится, снижается ее эластичность, появляется ломкость волос и ногтей. При дефиците витамина А кожа становится шершавой, возникает зудящая сыпь, развивается фолликулярный кератоз: появление на коже своеобразных бляшек — участков с неровной и шероховатой поверхностью. При дефиците витамина В возможно появление заед, язвочек в уголках губ и трещин на самих губах, глоссита (малиновый язык). При существенном недостатке никотиновой кислоты может возникнуть пеллагра: дерматит, диарея и деменция. Недостаток витамина К приводит к развитию петехиальной сыпи (точечные красные или фиолетовые пятнышки от кровоизлияния) и экхимозов (синяки).
При воспалительных заболеваниях кишечника часто могут возникать:
Белый налет на языке может говорить о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой происходит заброс агрессивного содержимого желудка в пищевод.
Генетические болезни
Существуют редкие генетические заболевания, связанные с дефектами генов транспортной системы кишечника, которые проявляются недостатком конкретного нутриента.
— Нехватка цинка, например, вызывает энтеропатический акродерматит (синдром Брандта), который проявляется в виде везикулобуллезных высыпаний на стопах и кистях, диареи и алопеции (облысение). Это заболевание развивается у младенцев после прекращения грудного вскармливания и может вызвать задержку роста и развития ребенка.
Другое нарушение клеточного транспорта меди может привести у младенцев к болезни Менкеса (болезнь стальных волос). Для нее характерны спутанные волосы с узелками, себорейный дерматит. Это заболевание также может вызывать задержку роста и развития, неврологические нарушения.
У людей с повышенной чувствительностью к глютену может наблюдаться герпетиформный дерматит Дюринга: полиморфная сыпь в виде колец, полуколец или ожерелья. Практически у 80% людей с этим заболеванием диагностируют целиакию.
При заболеваниях печени самая характерная особенность — желтушность кожи. Если же кожа приобретает бронзовый оттенок, это может свидетельствовать о гемохроматозе — наследственном заболевании, сопровождающемся избыточным отложением железа.
Влияние хеликобактер пилори
В интернете часто можно встретить тезис, что хеликобактер пилори вызывает акне, атопический дерматит, псориаз, а гастрит — раннее старение кожи. Так ли это?
— На данный момент нет достоверных научных доказательств, что хеликобактерная инфекция вызывает акне, а гастрит — старение кожи, — говорит Елена Адаменко. — Существуют отдельные работы, которые показывают, что у пациентов с атопическим дерматитом, крапивницей, розацеа, акне часто обнаруживается и хеликобактер пилори. И иногда лечение хеликобактерной инфекции позволяет улучшить состояние кожи. Но, к сожалению, кожные проявления спустя время могут вернуться, несмотря на пролеченную инфекцию. Существуют теории о том, что хеликобактерная инфекция может спровоцировать развитие псориаза, способствует повышению проницаемости в кишечной стенке, что приводит к выходу токсинов и развитию атопического дерматита, крапивницы. Но пока это только теории.
Что укажет на рак органов пищеварения
Некоторые кожные проявления могут говорить про онкопатологию органов ЖКТ. Елена Адаменко привела несколько примеров.
— В литературе описано заболевание acanthosis nigricans (черный акантоз), при котором на коже, преимущественно в складках, подмышечных впадинах, паховой области, на кистях появляются темные папилломатозные бородавчатые разрастания. Это маркер нарушения углеводного обмена, который также может указывать на онкологическое заболевание ЖКТ, в частности аденокарциному желудка.
Уже в раннем детстве проявляется синдром Пейтца-Егерса — наследственное заболевание, для которого характерно наличие темных пятен на губах, около рта, на слизистых оболочках щек. С возрастом они увеличиваются, в подростковом возрасте могут исчезать. Заболевание связано с развитием полипоза кишечника, чаще тонкого, полипы могут перерождаться в злокачественную опухоль. К раку может привести и другой полипоз толстого кишечника (синдром Гарднера). Это наследственное заболевание, сопровождающееся поражением костей и развитием фибром (доброкачественных опухолей) на коже.
Глюкагонома — опухоль из клеток островков Лангерганса, расположенных преимущественно в конце поджелудочной железы; обычно протекает злокачественно, проявляется некротизирующей кожной сыпью на туловище: красные отечные пятна кольцевидной формы со светлым центром, которые могут изъязвляться.
При раке поджелудочной железы возможна черная желтуха, когда кожа приобретает зеленовато-черный цвет. Но это довольно редкие случаи, уточняет врач.
Некоторые симптомы, которые могут проявляться при заболеваниях органов ЖКТ
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Какие кожные проявления сигнализируют про заболевания органов пищеварения? Может ли хеликобактер пилори вызвать акне, а гастрит - преждевременные морщины?
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