Какие кожные проявления сигнализируют о проблемах с ЖКТ

Источник материала: Tut.by

Какие кожные проявления сигнализируют про заболевания органов пищеварения? Может ли хеликобактер пилори вызвать акне, а гастрит — преждевременные морщины? Об этом «Здоровые люди» ( 24health.by ) поговорили с доцентом кафедры гастроэнтерологии и нутрициологии БелМАПО, к.м.н. Еленой Адаменко.



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Кожа зеркально отражает все процессы, которые происходят в организме, в том числе патологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта. Поэтому часто дерматологи направляют своих пациентов к гастроэнтерологам.

Но нужно понимать, что кожные патологии также могут быть самостоятельным заболеванием, проявлением гастроинтестинальных, аутоиммунных, эндокринных и других болезней или иметь с заболеваниями органов ЖКТ одинаковый патогенетический механизм развития, уточняет врач.

Наиболее частые проявления на коже и слизистых

Заболевания разных отделов ЖКТ проявляются по-своему.

— Наиболее характерные проявления на коже возникают при дефиците витаминов и микроэлементов из-за нарушения их всасывания в тонком кишечнике. Это может говорить о воспалительных заболеваниях органа, а также о целиакии, — поясняет Елена Адаменко. — При гиповитаминозах кожа становится дряблой, тусклой, шелушится, снижается ее эластичность, появляется ломкость волос и ногтей. При дефиците витамина А кожа становится шершавой, возникает зудящая сыпь, развивается фолликулярный кератоз: появление на коже своеобразных бляшек — участков с неровной и шероховатой поверхностью. При дефиците витамина В возможно появление заед, язвочек в уголках губ и трещин на самих губах, глоссита (малиновый язык). При существенном недостатке никотиновой кислоты может возникнуть пеллагра: дерматит, диарея и деменция. Недостаток витамина К приводит к развитию петехиальной сыпи (точечные красные или фиолетовые пятнышки от кровоизлияния) и экхимозов (синяки).

При воспалительных заболеваниях кишечника часто могут возникать:

афтозный стоматит (эрозии и язвы в полости рта),

гангренозная пиодермия (тяжелый некроз кожи с гнойничковой сыпью с последующим образованием крупных язв),

узловатая эритема (плотные болезненные полушаровидные воспалительные узлы, как правило, на ногах),

везикулопустулезная экзантема (гнойничковая сыпь и воспалительные инфильтраты на различных участках кожи и вокруг сосудов),

буллезный эпидермолиз (пузыри в области локтей и колен).

Белый налет на языке может говорить о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой происходит заброс агрессивного содержимого желудка в пищевод.

Генетические болезни

Существуют редкие генетические заболевания, связанные с дефектами генов транспортной системы кишечника, которые проявляются недостатком конкретного нутриента.

— Нехватка цинка, например, вызывает энтеропатический акродерматит (синдром Брандта), который проявляется в виде везикулобуллезных высыпаний на стопах и кистях, диареи и алопеции (облысение). Это заболевание развивается у младенцев после прекращения грудного вскармливания и может вызвать задержку роста и развития ребенка.

Другое нарушение клеточного транспорта меди может привести у младенцев к болезни Менкеса (болезнь стальных волос). Для нее характерны спутанные волосы с узелками, себорейный дерматит. Это заболевание также может вызывать задержку роста и развития, неврологические нарушения.

У людей с повышенной чувствительностью к глютену может наблюдаться герпетиформный дерматит Дюринга: полиморфная сыпь в виде колец, полуколец или ожерелья. Практически у 80% людей с этим заболеванием диагностируют целиакию.

При заболеваниях печени самая характерная особенность — желтушность кожи. Если же кожа приобретает бронзовый оттенок, это может свидетельствовать о гемохроматозе — наследственном заболевании, сопровождающемся избыточным отложением железа.

Влияние хеликобактер пилори

В интернете часто можно встретить тезис, что хеликобактер пилори вызывает акне, атопический дерматит, псориаз, а гастрит — раннее старение кожи. Так ли это?

— На данный момент нет достоверных научных доказательств, что хеликобактерная инфекция вызывает акне, а гастрит — старение кожи, — говорит Елена Адаменко. — Существуют отдельные работы, которые показывают, что у пациентов с атопическим дерматитом, крапивницей, розацеа, акне часто обнаруживается и хеликобактер пилори. И иногда лечение хеликобактерной инфекции позволяет улучшить состояние кожи. Но, к сожалению, кожные проявления спустя время могут вернуться, несмотря на пролеченную инфекцию. Существуют теории о том, что хеликобактерная инфекция может спровоцировать развитие псориаза, способствует повышению проницаемости в кишечной стенке, что приводит к выходу токсинов и развитию атопического дерматита, крапивницы. Но пока это только теории.

Что укажет на рак органов пищеварения

Некоторые кожные проявления могут говорить про онкопатологию органов ЖКТ. Елена Адаменко привела несколько примеров.

— В литературе описано заболевание acanthosis nigricans (черный акантоз), при котором на коже, преимущественно в складках, подмышечных впадинах, паховой области, на кистях появляются темные папилломатозные бородавчатые разрастания. Это маркер нарушения углеводного обмена, который также может указывать на онкологическое заболевание ЖКТ, в частности аденокарциному желудка.

Уже в раннем детстве проявляется синдром Пейтца-Егерса — наследственное заболевание, для которого характерно наличие темных пятен на губах, около рта, на слизистых оболочках щек. С возрастом они увеличиваются, в подростковом возрасте могут исчезать. Заболевание связано с развитием полипоза кишечника, чаще тонкого, полипы могут перерождаться в злокачественную опухоль. К раку может привести и другой полипоз толстого кишечника (синдром Гарднера). Это наследственное заболевание, сопровождающееся поражением костей и развитием фибром (доброкачественных опухолей) на коже.

Глюкагонома — опухоль из клеток островков Лангерганса, расположенных преимущественно в конце поджелудочной железы; обычно протекает злокачественно, проявляется некротизирующей кожной сыпью на туловище: красные отечные пятна кольцевидной формы со светлым центром, которые могут изъязвляться.

При раке поджелудочной железы возможна черная желтуха, когда кожа приобретает зеленовато-черный цвет. Но это довольно редкие случаи, уточняет врач.

Некоторые симптомы, которые могут проявляться при заболеваниях органов ЖКТ

Заболевание ЖКТ Кожное проявление Хронический панкреатит Симптом Грюнвальда — экхимозы (синячки) вокруг пупка.

Симптом Тужилина — мелкие «красные капельки» на животе, спине или груди. Хронические диффузные заболевания печени Ладонная эритема — стойкое покраснение ладоней.

Петехиальные высыпания — точечные красные или фиолетовые пятнышки, обычно на ногах.

Экхимозы (небольшие синячки).

Расчесы.

Гиперпигментация. Цирроз печени Телеангиэктазия — мелкие сосудистые «звездочки» на верхней половине туловища, коже лица.

Исчезновение волос под мышками.

Красный или малиновый язык.

Симптом «голова Медузы» — видимые варикозно расширенные вены в области пупка. Первичный билиарный цирроз Ксантомы и ксантелазмы — мягкие желтые узелки под кожей.

Зуд и следы расчесов. Хронический вирусный гепатит C Зуд.

Крапивница.

Красный плоский лишай.

Криоглобулинемия (смешанная или типа II) — кожная сосудистая пурпура, артралгия и слабость.

Некролитическая акральная эритема — округлые очаги гиперкератоза фиолетового цвета, покрытые чешуйками, в основном на разгибательных поверхностях кистей и стоп. Иногда высыпания трансформируются в пузыри, затем в язвы.

Порфирия кожная медленная — на лице, лбу, ушах, шее, тыльной поверхности кистей локализуются пузыри, микроцисты, пигментные пятна, эрозии и атрофические рубчики.

Узелковый полиартериит — узелки на коже. Воспалительные заболевания кишечника: болезнь Крона и язвенный колит Пиодермия гангренозная.

Эритема узловатая (вторичная).

Эритема многоформная.

Некролитическая мигрирующая эритема.

Ладонная эритема.

Пальцы Гиппократа (пальцы похожи на барабанную палочку с утолщением верхних фаланг и ногтей).

Афтозный стоматит.

Поражение слизистой оболочки полости рта по типу «булыжной мостовой»; кожными гранулемами и фистулами.

Ангулярный хейлит — воспалительное заболевание слизистой оболочки и кожи лица на углах рта из-за недостаточности питательных веществ, особенно цинка и никотиновой кислоты.

Везикуло-пустулезная экзантема.

Буллёзный эпидермолиз — образование пузырей и эрозий на коже и слизистых оболочках, ранимость кожи.

Синдром Свита — нейтрофильный дерматоз с появлением на различных участках тела эритематозных бляшек и узлов, протекает с лихорадкой.

Узелковый периартериит. Пищевая аллергия Отек Квинке — массивный отек кожи, подкожной жировой клетчатки и слизистых оболочек.

Крапивница.

Анафилактический шок как крайняя степень проявления реакции на аллерген.