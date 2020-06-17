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Судят Сергея Калмыкова – свидетеля по делу Тихановского

17.06.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно проходит судебное заседание в отношении Сергея Калмыкова, который еще 29 мая был задержан вместе с Сергеем Тихановским и 10 дней провел за решеткой по возбужденному уголовному делу (сейчас он в статусе свидетеля).

Тогда на Сергея Калмыкова составили два протокола-по арт. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции). Эти протоколы и рассматриваются сегодня в суде Ленинского района города Гродно. Судебное заседание мониторят правозащитники ”Весны" Владимир Хильманович и Андрей Котя.

Дело рассматривает судья Лариса Барель. Правозащитники отмечают, что ранее она не была замечена в ведении политически мотивированных преследований.

Ленинский РОВД на суде представляет старший участковый инспектор Андрей Пигульский. А также в качестве свидетелей выступают двое сотрудников милиции – Клижук и Андрей Алычагин. 

Клижук свидетельствует, что Калмыков при задержании ругался матом и оказывал сопротивление. Правозащитники отмечают, что свидетель запутался в показаниях, а судья заставила его повторить нецензурные слова, которыми якобы ругался Калмыков. На этом его опрос быстро закончился.

Второй свидетель, Андрей Алычагин, озвучил нецензурные слова уже без просьбы судьи.

Андрей Калмыков утверждает, что омоновец Алычагин его вообще не задерживал, и перепутать его было бы трудно (ведь Алычагин имеет рост почти в два метра). 

После этого Алычагин стал менять показания, начал говорить, что не слышал нецензурной брани от Калмыкова.
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно проходит судебное заседание в отношении Сергея Калмыкова, который еще 29 мая был задержан вместе с Сергеем Тихановским и 10 дней провел за решеткой по...
 
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