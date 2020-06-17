ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Вещий сон сделал мужчину миллионером

17.06.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вещий сон сделал мужчину миллионером

В пригороде Мельбурна (Австралия) мужчине приснился вещий сон, благодаря которому он стал миллионером. Историю рассказывает The Lott.

Австралиец купил билет лотереи TattsLotto. Розыгрыш состоялся 13 июня, но мужчина забыл о нем.

В ночь на 14 июня мужчина приснился сон, в котором он получил денежный приз и потратил его на благоустройство сада. Утром австралиец рассказал жене о приятном сне. Женщина тут же вспомнила о ранее приобретенном лотерейном билете.

Мужчина несколько раз сверял билет с выигрышной комбинацией и не мог поверить своему счастью. В итоге он осознал, что недавний сон был вещим. Сумма выигрыша составила 1,2 миллиона австралийских долларов (около 826 тысяч долларов США).

Теперь австралиец считает, что обязательно должен обустроить сад. «Лучше придерживаться плана, который я увидел во сне!», – шутит счастливый обладатель выигрыша.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пригороде Мельбурна (Австралия) мужчине приснился вещий сон, благодаря которому он стал миллионером. Историю рассказывает The Lott. Австралиец купил билет лотереи...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хаски до слез рассмешил хозяев своим эффектным появлением в комнате (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика