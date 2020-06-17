Вещий сон сделал мужчину миллионером

Источник материала: ОНТ

В пригороде Мельбурна (Австралия) мужчине приснился вещий сон, благодаря которому он стал миллионером. Историю рассказывает The Lott.

Австралиец купил билет лотереи TattsLotto. Розыгрыш состоялся 13 июня, но мужчина забыл о нем.

В ночь на 14 июня мужчина приснился сон, в котором он получил денежный приз и потратил его на благоустройство сада. Утром австралиец рассказал жене о приятном сне. Женщина тут же вспомнила о ранее приобретенном лотерейном билете.

Мужчина несколько раз сверял билет с выигрышной комбинацией и не мог поверить своему счастью. В итоге он осознал, что недавний сон был вещим. Сумма выигрыша составила 1,2 миллиона австралийских долларов (около 826 тысяч долларов США).

Теперь австралиец считает, что обязательно должен обустроить сад. «Лучше придерживаться плана, который я увидел во сне!», – шутит счастливый обладатель выигрыша.

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