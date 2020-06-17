В США по улице разгуливала большая черепаха

Источник материала: ОНТ

В городе Фэрфакс штата Виргиния (США) по одному из районов гуляла большая аллигаторовая черепаха. Ее вес составляет около 29 кг, передает американское информационное агентство UPI.

Животное заметили прохожие. Люди сообщили о черепахе в полицию. Также были вызваны специалисты по охране дикой природы. Они определили, что это аллигаторовая черепаха. Для штата Виргиния данный вид не является «родным».

По предположению специалистов, черепаха жила в домашних условиях, затем она либо сбежала, либо ее выпустили в дикую природу. Животное поймали и передали в зоопарк.

ФОТО: zoovet52.ru

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