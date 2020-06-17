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Славянский базар в Витебске пройдет с 16 по 20 июля

17.06.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля, сообщил министр культуры Юрий Бондарь.

«XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей, - рассказал Юрий Бондарь. - В этом году фестиваль станет ближе к своему зрителю, выйдя из закрытых залов на открытое пространство. В этом особенность организационной модели фестиваля этого года».

На праздник приедут Лолита, Олег Газманов, Александр Рыбак, Вахтанг Кикабидзе, Томас Андерс и другие. Впервые примет участие в фестивале советский клоун Вячеслав Полунин, который подготовит шоу для церемонии открытия, пишет sputnik.by.

Какие будут меры безопасности на мероприятия фестиваля, включая open air, где соберется большое количество зрителей, не уточняются. Но директор фестиваля сказал: «Если будет рекомендация Минздрава о применении термометрии – будет термометрия, если будут рекомендации по масочному режиму – будут маски». Рекомендаций рассаживать зрителей через одного в Летнем амфитеатре пока не было.

 
Теги: Витебск
 
 
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XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля, сообщил министр культуры Юрий Бондарь.
 
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