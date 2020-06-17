Источник материала: Ежедневник

XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля, сообщил министр культуры Юрий Бондарь.

«XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 16 по 20 июля в новом формате. У него есть все шансы стать одним из самых масштабных open-air фестивалей, - рассказал Юрий Бондарь. - В этом году фестиваль станет ближе к своему зрителю, выйдя из закрытых залов на открытое пространство. В этом особенность организационной модели фестиваля этого года».

На праздник приедут Лолита, Олег Газманов, Александр Рыбак, Вахтанг Кикабидзе, Томас Андерс и другие. Впервые примет участие в фестивале советский клоун Вячеслав Полунин, который подготовит шоу для церемонии открытия, пишет sputnik.by .

Какие будут меры безопасности на мероприятия фестиваля, включая open air, где соберется большое количество зрителей, не уточняются. Но директор фестиваля сказал: «Если будет рекомендация Минздрава о применении термометрии – будет термометрия, если будут рекомендации по масочному режиму – будут маски». Рекомендаций рассаживать зрителей через одного в Летнем амфитеатре пока не было.