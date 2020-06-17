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Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сегодня во время посещения КУП "Завод эффективных промышленных конструкций", передает корреспондент БЕЛТА.





"Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что он в ближайшее время будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций", - отметил Владимир Кухарев.

На Заводе эффективных промышленных конструкций сейчас идет модернизация, которую планируется завершить до конца года. "Будет установлено современное оборудование, которое позволит усовершенствовать работу, повысить эффективность технологических линий, снизить затраты. Это, естественно, скажется на стоимости жилья, - пояснил вице-премьер. - Расчеты показывают, что это будет энергоэффективное жилье, соответствующее всем необходимым потребительским требованиям".

Кроме того, ведутся работы, чтобы на новом оборудовании можно было выпускать конструкции для строительства не только жилья, но и школ, детских садов, больниц. Это поможет сократить сроки возведения этих социальных объектов и снизить стоимость.

Завод эффективных промышленных конструкций - один из крупнейших в Беларуси производителей сборного железобетона для промышленного и гражданского строительства. Входит в структуру государственного производственного объединения "Минскстрой".