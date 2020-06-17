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«Психоз есть»: что власти творят с магазином, который продавал майки с мемом про три процента Лукашенко

17.06.2020 18:10 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Пару дней назад мы сообщали, что у минского магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Сначала милиционеры конфисковали у курьера Symbal.by более 400 футболок с надписью «ПСІХОЗ%», которые тот перевозил на машине. А 15 июня в оффлайн-точку магазина с проверкой нагрянули сотрудники налоговой. В беседе с TUT.by директор магазина Павел Белоус подробнее описал, что сейчас творится с Symbal.by.

«Сегодня к нам на производство на Машерова, 11, пришла милиция, – объясняет Белоус. – Говорят, поступило сообщение, что у нас там незаконная деятельность. Пришла санстанция. Плюс проверка у индивидуальной предпринимательницы – девушки, которая печатала нам футболки с надписью «ПСІХОЗ%».

Представители магазина знают, что рассматривается вариант заведения административного дела за нарушение правил перевозок материальных ценностей из-за той ситуации с курьером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SYMBAL.BY (@symbalby)

В понедельник 15 июня в магазин на Машерова пришли проверяющие: налоговые инспекторы и сотрудник ОБЭП Советского района. «По нашим ощущениям, проверяют именно то, как мы ведем учет, бухгалтерию, производство, какие у нас есть документы на товар, – на протяжении четырех или пяти часов смотрели все, задавали много вопросов, снимали на камеры. Ходили наши сотрудники в налоговую инспекцию и во вторник», – продолжает директор Symbal.by. По словам Белоуса, с такими массовыми проверками магазин еще не никогда не сталкивался.

Собеседник TUT.by добавляет, что происходят и «мелкие пакости» вроде отключения света только в их магазине (из всего здания) второй день подряд. 

Павел Белоус признается, что клиенты поддерживают: «Я еще в понедельник сказал проверяющим: после того, как в пятницу задержали нашего сотрудника, у нас заказали еще 1000 маек. Такими действиями вы людей провоцируете на солидарность и поддержку. Когда вчера в магазине пропало электричество и мы не могли пробить чек за покупки, люди стояли и спокойно ждали, пока свет появится. А как иначе? Может быть, кто-то и ждет, чтобы мы вдруг не выдали чек за товар.

Люди поддерживают: нам написали несколько человек, которые работали раньше в налоговой системе – консультируют, как работает эта система, что от нас может быть нужно проверяющим. Власти не понимают, что в современном мире нельзя работать методом кнута – современные технологии позволяют рассказать, что с тобой происходит, в течение минуты. Нельзя запретить и надпись со словом «психоз» – как показывает ситуация, психоз есть.

Обложка: TUT.by.

 
 
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Пару дней назад мы сообщали, что у минского магазина подарков, сувениров и одежды в национальном стиле Symbal.by неприятности. Сначала милиционеры конфисковали у...
 
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