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Не больше 5%: указ о рентабельности застройщиков примут в ближайшее время
Источник материала: Myfin
«Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что в ближайшее время он будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций», – отметил Владимир Кухарев.
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Застройщики
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Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир...
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