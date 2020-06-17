Не больше 5%: указ о рентабельности застройщиков примут в ближайшее время

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что в ближайшее время он будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций», – отметил Владимир Кухарев.



Что это значит?