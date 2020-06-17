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Не больше 5%: указ о рентабельности застройщиков примут в ближайшее время

17.06.2020 18:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

«Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что в ближайшее время он будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций», – отметил Владимир Кухарев.

Что это значит?

Застройщики уверены, что ограничение прибыли в 5% при строительстве жилья приведет к активизации перекупщиков и серого рынка недвижимости. При таком раскладе ожидаемо, что многие застройщики уйдут с рынка. Строительство инфраструктуры в еще большей степени ляжет на бюджет, доходы которого в это же время могут сократиться из-за сокращения прибыли застройщиков. Предложение на рынке жилья упадет, и цены на квартиры пойдут вверх.

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Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир...
 
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