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Счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции
Источник материала: Tut.by
Счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Об этом его штабу стало известно 17 июня.
— При попытке осуществления платежей за счет средств избирательного фонда, сотрудниками АСБ «Беларусбанк» была сообщена информация, что расчетный счет Виктора Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован — арестованы расходные операции по счету. Документы, подтверждающие арест либо наличие иных оснований для ограничения распоряжения средствами избирательного фонда, предоставлены не были, — рассказали TUT.BY в штабе.
В настоящее время на расчетном счете находятся денежные средства избирательного фонда в сумме более 100 тысяч белорусских рублей. Запрет на распоряжение данными средствами не позволяет в полной мере реализовать избирательные права.
— На неправомерность такого запрета будет обращено внимание уполномоченных государственных органов: нами будут подготовлены и поданы соответствующие жалобы.
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Счет Бабарико, на котором находится избирательный фонд, заблокирован - арестованы расходные операции
Счет, как и положено по закону, открыт в Беларусбанке. На нем находится более 100 тысяч белорусских рублей.
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