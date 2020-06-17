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День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
21 июня за день до войны в стране проходят выпускные вечера. Хиты Леонида Утёсова и Марка Бернеса ближе к ночи звучат во дворах, на претензии сонных жильцов молодые люди не реагируют.
Геннадий Юшкевич, минчанин:
Только на рассвете выпускники понимают: на своих планах придётся поставить крест.
Вячеслав Скуценя, житель в Белостока в июне 1941 года:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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