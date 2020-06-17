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День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

17.06.2020 19:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

21 июня за день до войны в стране проходят выпускные вечера. Хиты Леонида Утёсова и Марка Бернеса ближе к ночи звучат во дворах, на претензии сонных жильцов молодые люди не реагируют.  

Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

Геннадий Юшкевич, минчанин:
Во дворе устроили такой маленький пикник все эти ученики 10 класса. Вспомнил, что играл патефон, они даже пили какое-то лёгкое вино (в то время это было очень строго), нас угощали конфетами. Мне запомнился этот вечер.

День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

Только на рассвете выпускники понимают: на своих планах придётся поставить крест.

День накануне Великой Отечественной войны. Чем запомнился очевидцам?

Вячеслав Скуценя, житель в Белостока в июне 1941 года:
Я увидел этих первых раненых: искореженных, в крови, у кого руки нет, у кого что. Жуткая картина.

Люди в материале: Геннадий Юшкевич, Вячеслав Скуценя

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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