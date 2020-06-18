Пандемия изменила отношение людей к e-commerce, утроив рост рынка

Источник материала: Ежедневник

Ежегодный рост рынка электронной коммерции составлял в среднем 10%. Пандемия изменила покупательские привычки белорусов и сформировала новую модель потребления и шоппинга, отмечают эксперты.

Уйдя в режим самоизоляции, белорусы стали тратить в интернете значительно больше. Произошел значительный рост онлайн-платежей в следующих сегментах: продукты питания, медицинские товары, бытовая техника и электроника, товары для животных, детские товары. Сегодня с уверенностью можно сказать, что эпидемиологическая ситуация стирает существовавшие барьеры: как психологические, например, боязнь кибермошенничества, так и законодательного плана, лекарства теперь можно купить онлайн.

«Сейчас рынок e-commerce немного замедлил рост. Но это временный фактор и уже во второй половине летнего сезона обороты начнут снова расти. В конце марта текущего года мы наблюдали так называемый всплеск «стрессовых покупок» клиентов. Это были длинные перечни наименований продуктов: макароны, крупы, консервы, детские товары, а также товары медицинского характера, относящиеся к антисептикам и иным защитным средствам. К концу апреля произошел скачок сезонных товаров. Популярными стали товары для дачи, инструменты, а также одежда, обувь и другое. Ближе к осени наступит новый сезон – подготовка детей к школе, и мы увидим рост в других сегментах. Но важным моментом текущего года на рынке электронной торговли остается тренд «перетекания» в мобильный канал и увеличение объема оборотов в онлайн-торговле, - заявил директор провайдера электронных платежей на рынке Беларуси компании АССИСТ Вячеслав Сенин.

Вместе с рынком электронной торговли продолжится и рост платежных технологий. Международные платежные системы стимулируют банки продвигать бесконтактные платежи. Происходит поэтапная замена платежных карточек с функцией бесконтакта, появляются «фановые» новинки в виде платежных колец, браслетов и других гаджетов. Также, во время пандемии увеличились лимиты бесконтактных платежей для рынка Беларуси. Например, Visa повысила такой лимит до 120 белорусских рублей, ранее было 80 рублей.

«Наши партнеры отмечают, что главными причинами роста онлайн-покупок, кроме текущей ситуации и более широкого ассортимента перечня товаров, чем в оффлайне, является неустанно повышающийся уровень безопасности проведения электронных платежей. И это еще одна причина офлайн-ретейла в присутствии онлайн. В этом торговцы видят будущее, которое уже наступило. Сейчас время роста бизнесов e-commerce, - отметил директор провайдера электронных платежей на рынке Беларуси компании АССИСТ Вячеслав Сенин.

Конкуренция на онлайн рынке будет возрастать и главный способ превзойти конкурента — повысить скорость и качество выполнения заказа. Международные крупные игроки инвестируют в собственные системы доставки, например, это делает Amazon. Продавцы начнут соревноваться по скорости и минимизации цены доставки. Мобильные устройства — ключевая платформа для цифрового контента, эта тенденция со временем только усилится.

По прогнозом аналитиков, количество смартфонов к 2020 году достигнет 2,05 млрд штук. Смартфоны на Android продолжают лидировать в конкуренции с iOS устройствами. Платежные системы, такие как Samsung Pay будут конкурировать между собой и предоставлять лучший клиентский сервис. Мобильные устройства уверенно займут позицию доминирующего канала для программ лояльности и поощрений.

С целью улучшения сервисов защиты онлайн-платежей международные платежные системы предлагают новые решения. Так, например, компания Visa объявила о присоединении к своему сервису токенизации ( Visa Token Service) 28 новых партнеров во всем мире. Новые партнеры помогут повысить безопасность цифровых транзакций своих клиентов, осуществляемых с использованием карт Visa, посредством токенизации.

«Постоянное развитие и желание быть надежными для клиента, мотивирует Assist Belarus в числе первых предоставлять на рынке Беларуси технологические новинки безопасного интернет-эквайринга. Сегодня совместно с компанией Visa мы уже совсем скоро предложим новую технологию, которая поможет защитить транзакции с помощью замены конфиденциальной платежной информации уникальным цифровым токеном, - отметил директор компании Assist Belarus Вячеслав Сенин.

Токенизация – это новый способ защиты реквизитов карты. Торговец заменит реквизиты карты специальным токеном, который получит у платежной системы. Ранее, данные сохранялись в базе продавца. Замена реквизитов токеном позволит исключить риски мошеннических действий со стороны кибермошенников. Также, такая система повысит удобство покупателей и улучшит монетизацию в сфере интернет-шоппинга.