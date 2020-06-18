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На производстве высмеивающих Лукашенко маек нашли угрозу для всей Беларуси
Источник материала: KYKY>
Санитарные врачи официально требуют у Symbal.by приостановить работы в пошивочном цеху с 18 июня. Об этом заявил директор магазина Павел Белоус. Напомним, в прошлую пятницу милиция конфисковала у курьера минского сувенирного магазина 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». С того дня на компанию обрушились проверки,
История развивалась так: майки у курьера изъяли 12 июня. 15 июня в магазин на Машерова, 18 нагрянула проверка – налоговые инспекторы и сотрудник ОБЭП. 17 июня проверяли уже производство на Машерова, 11 – там отшивают сувенирный трикотаж. Результат этого дня – запрет производства с 18 июня.
Приостановить производство требуют «в связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде». Документ подписан главным санитарным врачом Центрального района Минска Середичем.
Вот несколько примеров конкретных нарушений, на которые указывает санстанция (документ есть в редакции TUT.by):
«Паколькі фізічна і тэхнічна мы не можам аператыўна выканаць тысячы замоў, якія прыйшлі за апошні тыдзень на наш сайт на прадукцыю з дызайнам «ПСІХОЗ%», мы пакідаем у продажы на сайце Symbal.by толькі тую прадукцыю, якая зараз рэальна ёсць у наяўнасці», – сообщил Павел Белоус.
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Санитарные врачи официально требуют у Symbal.by приостановить работы в пошивочном цеху с 18 июня. Об этом заявил директор магазина Павел Белоус. Напомним, в прошлую...
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