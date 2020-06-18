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На производстве высмеивающих Лукашенко маек нашли угрозу для всей Беларуси

18.06.2020 06:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Санитарные врачи официально требуют у Symbal.by приостановить работы в пошивочном цеху с 18 июня. Об этом заявил директор магазина Павел Белоус. Напомним, в прошлую пятницу милиция конфисковала у курьера минского сувенирного магазина 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». С того дня на компанию обрушились проверки, пишет TUT.by.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от SYMBAL.BY (@symbalby)

История развивалась так: майки у курьера изъяли 12 июня. 15 июня в магазин на Машерова, 18 нагрянула проверка – налоговые инспекторы и сотрудник ОБЭП. 17 июня проверяли уже производство на Машерова, 11 – там отшивают сувенирный трикотаж. Результат этого дня – запрет производства с 18 июня.

Приостановить производство требуют «в связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде». Документ подписан главным санитарным врачом Центрального района Минска Середичем.

Вот несколько примеров конкретных нарушений, на которые указывает санстанция (документ есть в редакции TUT.by):

  • на объекте «не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов»;
  • работодатель «не организовал прохождение работающими обязательных медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством»;
  • сотрудники работают без средств индивидуальной защиты (ссылка на постановление Совета министров от 1 февраля 2020 года);
  • на производстве хранятся «личные вещи работающих, пищевые продукты, химические вещества в таре, не имеющей соответствующей маркировки»;
  • не предоставлены документы, «удостоверяющие качество и безопасность в соответствии с законодательством Республики Беларусь на поступающее сырье, материалы и изделия»;
  • спецодежду не стирают централизованно;
  • раскройный стол не заземлен.

«Паколькі фізічна і тэхнічна мы не можам аператыўна выканаць тысячы замоў, якія прыйшлі за апошні тыдзень на наш сайт на прадукцыю з дызайнам «ПСІХОЗ%», мы пакідаем у продажы на сайце Symbal.by толькі тую прадукцыю, якая зараз рэальна ёсць у наяўнасці», – сообщил Павел Белоус.

 
Теги: Минск
 
 
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Санитарные врачи официально требуют у Symbal.by приостановить работы в пошивочном цеху с 18 июня. Об этом заявил директор магазина Павел Белоус. Напомним, в прошлую...
 
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