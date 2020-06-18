Источник материала: Новости Волковыска

Квоты на производство алкогольной продукции в 2020 году скорректированы в Беларуси. Об этом говорится в постановлении Совмина, опубликованном на Национальном правовом портале.

Согласно постановлению, до 8,735 млн декалитров увеличено производство этилового ректификованного спирта из пищевого сырья (ранее этот параметр составлял 8,71 млн декалитров).

Увеличена квота на выпуск натуральных фруктово-ягодных вин – с 4,691 млн до 4,771 млн декалитров. А вот выпуск вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии сократится. Его квота снизилась с 4,816 млн декалитров до 4 779,2 млн декалитров.

Выросли квоты на выпуск бренди и рома. Квота первого составит – 164 тыс. декалитров (было 162 тыс. декалитров), второго – 31,5 тыс. декалитров (было 21,5 тыс. декалитров).

Установлена квота для кулера винного виноградного – она составит 20 тыс. декалитров.

Квота на производство крепких спиртных напитков выросла с 96 тыс. дал до 334 тыс. дал.