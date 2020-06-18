«Неприлично заставлять зрителей смотреть на женское тело». Как женщины завоевывали место в спорте

Источник материала: Tut.by

Сегодня не заниматься спортом считается моветоном. Йога, стретчинг, кросс-фит, тренажерный зал и домашние тренировки стали неотъемлемой частью жизни современной девушки. Но так было далеко не всегда. Предлагаем познакомиться с интересными фактами истории становления женского спорта вместе с LADY.

Первые сведения о женском спорте дошли до нас из Древней Греции. Ксенофонт и Паузаниас оставили обстоятельные рассказы о том, какими были спортивные состязания между женщинами.

Во времена Спарты считалось, что только у физически развитых мужчины и женщины может родиться здоровый ребенок. Поэтому спортивная активность женщин поощрялась. Были даже учреждены соревнования в скорости и силе.

А вот на эллинских Олимпийских играх под угрозой смерти женщинам запрещалось присутствовать на мужских турнирах. Для них существовали аналогичные спортивные состязания в честь богини Геры.

Однако нашлась все-таки смелая женщина, которая обманным путем пробралась на стадион посмотреть, как чествуют ее сына-победителя. Подняв руки от радости, она оголила женское тело, чем себя и выдала. К счастью, казнить мать чемпиона не решились.

На первые современные Олимпийские игры 1896 года двери женщинам все так же были закрыты. Лишь одна спортсменка по имени Мельпомена нарушила запрет и пробежала с мужчинами дистанцию в 100 метров. Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен , узнав об этом факте, был непреклонен: «Неприлично заставлять зрителей смотреть на женское тело. К тому же ее организм может не выдержать некоторых нагрузок».

Но женщины не сдавались, и уже в 1900 году в Париже 22 спортсменки приняли участие в Олимпиаде. Они соревновались в пяти дисциплинах: крокет, теннис, гольф, конный и парусный спорт. С тех пор представительство слабого пола в спорте только росло.

Олимпийской чемпионкой по гольфу на тех играх стала 24-летняя американка Маргарет Ив Эбботт, с которой связан курьезный случай. Игры 1900 года были организованы из рук вон плохо, поэтому спортсмены часто просто не знали, что участвуют в олимпийских соревнованиях. Именно это и произошло с Маргарет.

Она приехала в Париж изучать искусство Дега и Родена. Чтобы немного развеяться, Маргарет решила поиграть в гольф — тем более, что в это время как раз проходили «какие-то» соревнования. Девушке никто не сказал, что она участвует в Олимпийских играх.

Маргарет выиграла турнир, получила из рук судей чемпионский фарфоровый кубок (в то время золотых медалей олимпийцам еще не давали) и благополучно отбыла к себе на родину в США. Лишь спустя 60 лет, когда Маргарет уже умерла, выяснилось, что выигранный ей турнир входил в программу Олимпийских игр 1900 года.

Многие считают, что эмансипация женщин, в том числе и в спорте, началась с широко расставленных ног. Пересадка в мужское седло — лучшее тому подтверждение.

Вплоть до 1952 года на соревнованиях выступали только наездники-мужчины. На Олимпиаде в Хельсинки ограничения по гендерному и профессиональному признаку были сняты. И именно в конном спорте женщины преуспели.

Но главным двигателем прогресса в борьбе за право женщин заниматься спортом стал «железный конь» — велосипед.

В конце XIX века велосипед произвел революционные изменения в жизни людей. В отличие от других видов спорта, которые женщины осваивали вслед за мужчинами, велоспорт был принципиально новым занятием для обоих полов. Прогулки на велосипеде сделали женщин гораздо более заметными участниками публичной жизни. В поддержку прав женщин стал выходить журнал, который носил говорящее название «Велосипедистка».

А одна из активных участниц движения за реформу в одежде, леди Флоренс Харбертон, в 1881 году предложила специальный женский велосипедный костюм с бриджами.

Несмотря на смелые шаги женщин в деле завоевания права заниматься профессиональным спортом, долгое время в обществе существовал стереотип, что серьезные физические нагрузки для женской натуры противоестественны. Крепкое здоровье рассматривалось как нечто вульгарное, недостойное и, соответственно, снижало шансы молодой девушки на брак.

Но было одно приятное исключение — теннис. Именно на корте, по мнению заботливых мамаш, дочери могли найти достойную партию. Данный спорт был видом досуга для богатых и перспективных мужчин. Поэтому и образ девушек должен был быть женственным, а не удобным. Длинное, глухое белое платье с накрахмаленным воротничком и обувь на специальной подошве с каблуком. Это ли не мученье!

Настоящей революционеркой в теннисе стала Сюзанна Ленглен. Она поражала не только своей эффектной игрой с манерными жестами, высокими прыжками и невообразимыми кульбитами, Ленглен эпатировала всех еще и своим внешним видом. Именно Сюзанна первая на корте оголила руки, надела трикотаж и обвязала голову шелковой лентой.

Молодые девушки, сидя на трибунах, восхищались новой иконой стиля и регулярно ее копировали. Так, например, сумка для переноса ракеток, придуманная специально для Сюзанны, стала мастхэвом любой модницы. Внутри болталась лишь одна помада, но какое это, собственно, имело значение!

А теперь вопрос. Как думаете, каким видом спорта планируют заняться девушки на рисунке? Сейчас сложно представить, но в планах юных леди — совершить заплыв.

Терапевтический эффект плавания был доказан лишь в XIX веке. До этого купание рассматривалось как способ освежиться или помыться. Водный вид спорта для женщин представлял собой прогулку по мелководью или, наоборот, сопровождался целым ритуалом в тандеме со специальной купальной машиной (другими словами — раздевалкой на колесах). Такое приспособление перемещалось прямо в море с помощью лошади или сильной прислуги женского пола. Как только кабинка оказывалась на достаточной глубине, купальщица могла ее открыть и нырнуть в воду вдали от любопытных глаз.

Уже в начале XX века девушки стали выходить на пляж самостоятельно. В легкой промышленности появилось новое течение — одежда для отдыха у моря. Пляжные туфли, плавательные шапочки и шерстяные костюмы для купания пользовались невероятным спросом.

Воспоминаниями о плавании в начале XX века делилась когда-то и Анна Ахматова: «Вы знаете, в каком виде тогда барышни ездили на пляж ? Корсет, сверху лиф, две юбки — одна из них крахмальная — и шелковое платье. Наденет резиновую туфельку и особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя — и на берег. И тут появлялось чудовище — я — в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два. Возвращалась, надевала платье на мокрое тело — платье от соли торчало на мне колом… И так, кудлатая, мокрая, бежала домой».

Одним из последних женских видов спорта, который вошел в Олимпийскую программу в 2012 году, стал бокс. Сегодня это серьезная, волнующая борьба. А начиналась все с забавы для зрителя и подпольного заработка для участников.

В 1876 году в нью-йоркском театре состоялся первый, постановочный, женский бой. О нашумевшем поединке вышла большая статья в газете The New York Times, которая вызвала общественный резонанс. На долгое время женские бои получили строжайший запрет.

До середины XX века отважные дамы устраивали нелегальные поединки. И так как подобные баталии считались преступным мероприятием, то в случае обнаружения «точек» представителями власти наказывались и участники, и организаторы шоу.

Важный этап в развитии женского бокса пришелся на конец 80-х годов XX века. В 1988-м Швеция стала первой страной, которая официально отказалась от запрета проводить женские бои на Олимпийских играх. Это стало лишь первым шагом к их масштабной легализации. Женщины боролись за свои права в залах суда. В конце концов их усилия привели к результатам как на любительском, так и на профессиональном уровне.

Развитие профессионального женского спорта в XX веке оказало непосредственное влияние и на любительскую физическую культуру. Открываются первые тренажерные залы, спортивные клубы. В расписании настоящей феминистки обязательно числится час для зарядки.

Появилась и альтернатива натужным упражнениям, в моду вошло специализированное спортивное оборудование.

Женщины 1940-х при полном параде приходили в залы с «новейшими механизированными устройствами». Эти агрегаты активно массировали ноги, живот и ягодицы. Такое лучше один раз увидеть!

В настоящих реалиях женщины продолжают покорять различные виды единоборств. Но мужчины тоже не отстают, они аккуратно внедряются в «девичьи» дисциплины.

И кто знает, возможно, совсем скоро в мужскую программу Олимпийских игр войдут художественная гимнастика и синхронное плавание. Предпосылки уже есть.