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Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей

18.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей.

Прямую трансляцию встречи в Молодечно вело «Радыё Свабода». Для регистрации кандидатом в президенты необходимо 100 тысяч подписей, передает tut.by

Валерий Цепкало 17 июня приехал на пикет по сбору подписей в Молодечно. Он заявил, что его инициативная группа уже собрала 200 тысяч подписей.

— Я не думаю, что мы все 200 тысяч сможем сдать, просто исходя из требований того, что надо успеть эти подписи аккумулировать, отвезти в штаб, там проверить и отнести в местную избирательную комиссию. У нас идет активно проверка, мы 150 тысяч уже проверили, уже те, не очень хорошие подписи, мы сами не будем подавать. Вы помните, что разные были погодные условия, в том числе шел дождь. Мы понимаем, что где-то там сборщики подписей могли и допустить ошибку, что-то могло быть размазано, где-то помарки, где-то активисты инициативной группы неправильно поняли, как собирать подписи, — заявил Цепкало.

По его словам, в целом он доволен, как прошел процесс.

— У нас была задача минимум: мы рассчитывали собрать от 120 до 150 тысяч. У нас была программа минимум и программа максимум с учетом отбраковки. На сегодняшний день мы выполнили программу максимум. Я думаю, что мы сможем дальше двигаться сейчас в политическом процессе. Будем иметь возможность представить свою программу, свое видение будущего, — отметил претендент.


Напомним, 100 тысяч подписей уже собрали Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая. Около 350−400 тысяч подписей собрано за Виктора Бабарико, Александр Лукашенко рассказал, что собрал 1,5 млн подписей.

Последний день подачи подписей в избирательные комиссии — 19 июня. Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа.
 
 
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Экс-глава ПВТ Валерий Цепкало заявил о сборе 200 тысяч подписей.
 
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