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Вы уже видели мультимедийный проект, посвященный достижениям Беларуси в различных сферах?

18.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Вы уже видели мультимедийный проект, посвященный достижениям Беларуси в различных сферах?

Белта запустила специальный мультимедийный проект, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах.

Для того, чтобы посмотреть, кликните здесь.

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Белта запустила специальный мультимедийный проект, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах. Для того, чтобы посмотреть, кликните здесь.
 
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