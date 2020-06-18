Вы уже видели мультимедийный проект, посвященный достижениям Беларуси в различных сферах?

Белта запустила специальный мультимедийный проект, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах.
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18.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Белта запустила специальный мультимедийный проект, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах.
Для того, чтобы посмотреть, кликните
(Visited 1 times, 1 visits today)
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Белта запустила специальный мультимедийный проект, посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах. Для того, чтобы посмотреть, кликните здесь.
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