











31 мая "СБ. Беларусь сегодня" опубликовала в своей ленте в ФБ пост "О перспективах майданов в Беларуси высказался политический аналитик Михаил Малаш". Это репост записи Михаила Малаша с фотографией людей, пришедших на избирательный пикет на Комаровском рынке в Минске , и резким комментарием: "Если милиция начнёт стрелять в воздух и подгонять автозаки, их количество сократится раз в 20. Останется сотни полторы отмороженных искателей приключений на жопу".





В ответе Министерства информации за подписью заместителя министра Павла Лёгкого говорится, что материал направлен в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Там специалисты проведут соответствующую экспертизу.





Также подчёркивается, что комментарий не был опубликован в газете, а также в других СМИ, редакцией которых является учреждение Администрации президента "Издательский дом "Беларусь сегодня". Что же касается аккаунта в Facebook, то он не зарегистрирован как СМИ и не является средством массовой информации.