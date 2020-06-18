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Пост "СБ" о милицейской стрельбе возле пикетов проверят на экстремизм

18.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пост в Facebook на странице газеты "СБ. Беларусь сегодня", в котором сказано, что милиция в Беларуси может начать стрелять в воздух возле избирательных пикетов, проверят на экстремизм. Это следует из ответа, подготовленного Министерством информации, гражданам, которые жаловались на эту публикацию.




31 мая "СБ. Беларусь сегодня" опубликовала в своей ленте в ФБ пост "О перспективах майданов в Беларуси высказался политический аналитик Михаил Малаш". Это репост записи Михаила Малаша с фотографией людей, пришедших на избирательный пикет на Комаровском рынке в Минске, и резким комментарием: "Если милиция начнёт стрелять в воздух и подгонять автозаки, их количество сократится раз в 20. Останется сотни полторы отмороженных искателей приключений на жопу".

В ответе Министерства информации за подписью заместителя министра Павла Лёгкого говорится, что материал направлен в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Там специалисты проведут соответствующую экспертизу.

Также подчёркивается, что комментарий не был опубликован в газете, а также в других СМИ, редакцией которых является учреждение Администрации президента "Издательский дом "Беларусь сегодня". Что же касается аккаунта в Facebook, то он не зарегистрирован как СМИ и не является средством массовой информации.
 
Теги: Минск
 
 
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Пост в Facebook на странице газеты "СБ. Беларусь сегодня", в котором сказано, что милиция в Беларуси может начать стрелять в воздух возле избирательных пикетов, проверят...
 
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