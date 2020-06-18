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Правда или миф: есть ли несочетаемые продукты

18.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многие слышали о «сочетании» и продуктов. Кто-то видел таблицы совместимости в интернете («огурцы с помидорами нельзя»), кого-то предупреждала мама («молоко с рыбой нельзя»). «Зожник» разбирается, действительно ли одни продукты не «дружат» в животе с другими.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мясо нужно есть отдельно от всего остального. Это так?

Большинство идей о том, что можно и что нельзя есть вместе основаны на так называемой раздельной системе питания. Ее придумал в начале 20 века Герберт Шелтон. По его мнению, условия переработки различных веществ в желудке сильно отличаются. Он предложил есть отдельно белки, отдельно жиры и отдельно углеводы, тем самым облегчить переваривание и снизить вес.

В 20-х годах прошлого века еще наука плохо разбиралась, как работает пищеварение. А у Герберта Шелтона вообще не было медицинского образования. Его несколько раз судили за лечение без лицензии, а один из его пациентов умер.

Одним из первых противников Шелтона стал немецкий доктор Мартин Рехфусс. Он занимался исследованием усвоения пищи в различных сочетаниях. В своем обращении к Американской Медицинской Ассоциации в 1934 году он сказал: «Нет никаких доказательств ни в научной литературе, ни в моих исследованиях, чтобы привести меня к мысли, что белки и углеводы несовместимы в желудке».

В любой еде содержатся и белки, и жиры, и углеводы, и наш желудок прекрасно умеет перерабатывать всё вместе. Как объясняет врач-диетолог Елена Мотова, чтобы есть вещества в чистом виде, нам придется употреблять или один сахар, или один жир. Даже в простой буханке хлеба есть немного белка. «На самом деле пищеварительная система «отслеживает» то, что вы едите, и сама регулирует необходимое количество ферментов. Белки и углеводы без проблем перевариваются и не мешают друг другу. Это все написано в школьном учебнике по биологии, но последователей Шелтона почему-то меньше не становится», – расстраивается врач.

Последователи Герберта Шелтона пугают, что без разделения пищи еда в желудке будет гнить. Но гниение – это разложение органических веществ в результате действия бактерий или грибков. В желудке pH около 2,0 (а если человек очень голодный – даже меньше), и это кислее уксуса или лимонного сока. В таком неприятном месте просто не выживут микроорганизмы, которые могли бы способствовать гниению. Даже если бактерии или дрожжи встретятся с едой в какой-то момент в процессе ее приготовления, они наверняка не выживут в нашем желудке.

А как же щелочные и кислотные продукты, желудок справится?

Последователем Шелтона и создателем идеи о «кислотных» и «щелочных» продуктах был хирург Уильям Хэй. Якобы в желудке, чтобы переварить, например, щелочной огурец, выделяется кислота, а «кислотные» помидоры начинают бродить. Тем, кто уже ознакомился с основами пищеварения уже понятно, как глупо это звучит. Пища, попадая к нам в рот, превращается в одну массу. И далее состав и кислотность этой массы меняется от одного органа к другому: начиная с добавления к ней слюны во рту и заканчивая ферментами кишечника. Наш удивительный организм умеет переваривать и усваивать любые комбинации продуктов и вычленять из этой массы разные вещества на разных этапах пищеварительного процесса.

Хотя у Хэя было образование врача, помимо разделения еды, он призывал отказаться от питья во время еды и ратовал за запрет прививок. Его деятельность была официально осуждена и разгромлена научными кругами. Но, как это часто бывает, идея уже пошла в массы.

Уильям Хэй также утверждал, что вода разбавляет желудочный сок. Но как показало исследование, пить во время еды можно. Как пишет спортивный врач и диетолог Александр Бурлаков, «вода не влияет на pH желудка и не мешает пищеварению. Если бы это мешало, так как дела бы обстояли с супами? Плюс скорость эвакуации воды из желудка 10-15 минут, а твердой пищи до 6 часов. Т.е. мяско поели 3 раза в день и 18 часов нельзя пить (сарказм… можно пить!)».

Чтобы окончательно расправиться с последователями раздельного питания, ученые решили провести эксперимент. Они разделили группу людей с лишним весом на две категории людей. Одни получили обычную сбалансированную диету, а вторые питались по методу Хэя и Шелтона. У всех был дефицит калорий. В результате люди в обеих группах потеряли несколько килограмм. В итоге потеря веса в группе сбалансированной диеты была даже выше, чем в группе раздельного питания.

Алкоголь и кофе – их тоже можно со всем?

Как вы уже понимаете, в желудке выделяется желудочный сок, который расщепляет все. Однако алкоголь воздействует еще и на печень. Выпивка вообще сложная штука, как напоминает нам ВОЗ, на сегодня считается, что любая доза алкоголя может наносить вред, и его следует употреблять осторожно. Однако доказательств, что он не сочетается с какой-то едой, нет. С кофе только один нюанс – добавляя в него молоко или сливки, не забывайте учитывать эти калории, если вы худеете.

А что реально нельзя сочетать?

В науке и у экспертов удалось разыскать не так много негативных эффектов от сочетания. Елена Мотова в книге «Мой лучший друг – желудок» пишет, что нельзя сочетать алкоголь с лекарствами: «Некоторые лекарства в сочетании с алкоголем могут повредить клетки печени – гепатоциты, снижается биодоступность препаратов, а следовательно, и эффективность лечения».

Также с лекарствами не сочетается и грейпфрут, помело и некоторые другие редкие цитрусовые. Такое действие этих фруктов объясняется наличием в их соке соединения фуранокумарина. Он блокирует работу фермента, который расщепляет и выводит лекарства из нашего организма.

Еще некоторые продукты нельзя при определенных заболеваниях и при наличии подтвержденной аллергии, но об этом вам расскажет только врач. В остальном же ешьте все, что вам хочется, даже селедку с молоком.

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Многие слышали о «сочетании» и продуктов. Кто-то видел таблицы совместимости в интернете («огурцы с помидорами нельзя»), кого-то предупреждала мама («молоко с рыбой...
 
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