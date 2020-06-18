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Рассекречена внешность будущего электрического кроссовера Volkswagen ID.4

18.06.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайским СМИ удалось получить фотографии из сертификационной заявки, поданной Volkswagen в министерство промышленности и информатизации КНР — на них запечатлен будущий кроссовер ID.4, который до этого уже попадался в объективы шпионских камер во время ездовых испытаний.


Фото: PCauto.com.cn

В этот раз речь идет о практически готовых товарных машинах, лишенных камуфляжа. На снимках видно, что в Китае ID.4 получит сразу две вариации с разным оформлением передней и задней части кузова. Их выпуском займутся два разных китайских совместных предприятия — кроссовер ID.4 X встанет на конвейер завода FAW-Volkswagen, а SAIC Volkswagen освоит производство второго варианта, который будет называться ID.4 Crozz.


Фото: PCauto.com.cn

Обе версии ID.4 созданы на модульной платформе MEB — судя по документам, оказавшимся в распоряжении китайских журналистов, у машин идентичны колесная база (2765 мм) и ширина (1852 мм), но длина и высота (из-за разных бамперов и дорожного просвета) будут немного отличаться. У ID.4 X это 4612 мм и 1640 мм соответственно против 4592 мм и 1629 мм у ID.4 Crozz.


Фото: PCauto.com.cn

Известно также, что обе версии ID.4 в Китае станут оснащаться 204-сильным электромотором на задней оси (емкость батареи пока не разглашается), но в Европе будет продаваться и полноприводная модификация с двумя электродвигателями.


Фото: PCauto.com.cn

По предварительной информации, продажи ID.4 на китайском рынке начнутся до конца этого года, в следующем году кроссовер доберется и до европейских дилеров — но в какой из разновидностей, пока неизвестно.

 
 
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Китайским СМИ удалось получить фотографии из сертификационной заявки Volkswagen, на которых запечатлен будущий кроссовер ID.4.
 
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