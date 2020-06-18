В Брестской области за 5 месяцев тысяча водителей привлечены к ответственности за пьяную езду

Источник материала: Полесская правда

О злоупотреблении алкоголем, пьянстве не говорят разве что ленивые и полностью равнодушные к проблематике алкоголизма люди. Медики делают акцент пагубного влияния на здоровье, психологи рассказывают в целом о влиянии на личность. Госавтоинспекция – о последствиях пьяной езды.

Как сообщила корреспонденту pinsknews.by специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич, за пять месяцев текущего года в Брестской области к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечены 1 000 водителей. На дорогах области с их участием произошло 22 ДТП, в которых погибли 9 человек, 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Приходится констатировать, что наших водителей не пугают ни административная, ни уголовная ответственности за подобное серьезное правонарушение», – отметила Анна Мацкевич.

Напомним, что согласно ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность по ст. 317-1 УК Республики Беларусь. В соответствии с ней водителя ждут исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Анна Мацкевич добавила, что согласно проекту нового КоАП Республики Беларусь наказание за пьяную езду ужесточится: для лиц, которые управляют авто в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно – штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.

Алкоголь и руль – смертельный коктейль. Еще у всех на слуху страшная дорожная авария, произошедшая в Белоозерске по вине нетрезвого водителя, где погибли пять человек: двое взрослых и трое детей. В мае область потрясло не менее жуткое ДТП, произошедшее вблизи деревни Ярцевичи Березовского района, которое унесло жизни четырех человек. Неужели люди не понимали, что их действия могут привести к трагедии во многих семьях?

Сотрудники ГАИ призывают водителей к дисциплинированности и ответственности.

«Не думайте лишь о себе и своих желаниях. Каждый человек – часть социума, а значит наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Каждый водитель должен понимать, что, как только он садится за руль, он автоматически несет ответственность за других участников дорожного движения. Как бы это странно ни звучало, человек за рулем должен быть подвижен и готов легко переключаться в зависимости от складывающейся обстановки», – подчеркнула специалист ГАиП ГАИ УВД.

Таких ситуаций на дороге много: пешеход задумался и начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте, ребенок выбежал из-за припаркованного транспорта, пожилой человек не заметил приближающийся транспорт. Если водитель сконцентрирован, он предпримет меры к экстренному торможению. Если мозг затуманен спиртным, шансов на чудо практически не остается.

Для того, чтобы сделать дороги более безопасными, чтобы на них не было места алкоголю, важно желание и стремление всех наших граждан.