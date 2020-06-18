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В Брестской области за 5 месяцев тысяча водителей привлечены к ответственности за пьяную езду
18.06.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
О злоупотреблении алкоголем, пьянстве не говорят разве что ленивые и полностью равнодушные к проблематике алкоголизма люди. Медики делают акцент пагубного влияния на здоровье, психологи рассказывают в целом о влиянии на личность. Госавтоинспекция – о последствиях пьяной езды.
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by специалист ГАиП ГАИ УВД Анна Мацкевич, за пять месяцев текущего года в Брестской области к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения привлечены 1 000 водителей. На дорогах области с их участием произошло 22 ДТП, в которых погибли 9 человек, 20 получили травмы различной степени тяжести.
Напомним, что согласно ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, – влекут наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.
Те же действия, совершенные повторно в течение года, могут повлечь уже уголовную ответственность по ст. 317-1 УК Республики Беларусь. В соответствии с ней водителя ждут исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Анна Мацкевич добавила, что согласно проекту нового КоАП Республики Беларусь наказание за пьяную езду ужесточится: для лиц, которые управляют авто в состоянии алкогольного опьянения, при наличии абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации до 0,8 промилле включительно – штраф в 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Свыше 0,8 промилле – штраф в размере 200 базовых величин с лишением на пять лет.
Алкоголь и руль – смертельный коктейль. Еще у всех на слуху страшная дорожная авария, произошедшая в Белоозерске по вине нетрезвого водителя, где погибли пять человек: двое взрослых и трое детей. В мае область потрясло не менее жуткое ДТП, произошедшее вблизи деревни Ярцевичи Березовского района, которое унесло жизни четырех человек. Неужели люди не понимали, что их действия могут привести к трагедии во многих семьях?
Сотрудники ГАИ призывают водителей к дисциплинированности и ответственности.
Таких ситуаций на дороге много: пешеход задумался и начал пересекать проезжую часть в неустановленном месте, ребенок выбежал из-за припаркованного транспорта, пожилой человек не заметил приближающийся транспорт. Если водитель сконцентрирован, он предпримет меры к экстренному торможению. Если мозг затуманен спиртным, шансов на чудо практически не остается.
Для того, чтобы сделать дороги более безопасными, чтобы на них не было места алкоголю, важно желание и стремление всех наших граждан.
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