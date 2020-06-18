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Новейшая украинская ракета уничтожила водную цель на испытаниях

18.06.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Украине впервые успешно испытали противокорабельную крылатую ракету Р-360 «Нептун» с боевой частью. Тесты прошли 17 июня на полигоне «Алиби» в Одесской области. Боеприпас успешно поразил судно-мишень, пишет ukrmilitary.com.

Комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» с противокорабельной ракетой Р-360 предназначается для поражения кораблей и судов разных классов — крейсеров, эсминцев, фрегатов, корветов, десантных и танкодесантных кораблей и транспортов. Также «Нептуном» можно поражать береговые цели.

Возможности боеприпаса позволяют успешно поражать объекты противника в любое время суток и года, при любой погоде и при активном радиоэлектронном противодействии.

По словам гендиректора Государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро „Луч“» Олега Коростелева, корабли-мишени располагались на расстоянии около 80 километров от места пуска. Успех испытания означает возможность производить ракеты «Нептун» серийно и поставлять в вооруженные силы.

 
 
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