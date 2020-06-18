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Как контролировать употребление алкоголя? Рассказывают медики

18.06.2020 11:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как контролировать употребление алкоголя? Рассказывают медики

Британский врач рассказал «РИА Новости», как помогают людям с алкогольной зависимостью в Соединенном Королевстве.

Уровень так называемого умеренного употребления алкоголя существует в Британии – не более 14 единиц в неделю. Каждая единица равна 10 мл чистого спирта. А это примерно 25 мл крепких напитков или чуть менее 300 мл пива. В обычном бокале вина 1,5 единицы на 125 мл алкоголя. Врачи не рекомендуют выпивать все допустимое количество за один раз, лучше в течение недели распределять употребляемый алкоголь. Потребление более 14 единиц может навредить здоровью.

Врач государственной клиники на западе Лондона по имени Сэм объяснил, как понять, есть ли у вас зависимость от алкоголя.

Переход на безалкогольные коктейли и напитки – один из способов отказаться от алкоголя в компании.

Также врач подчеркнул, что если в преодолении зависимости кому-то нужна помощь, то необходимо, чтобы он сам или его близкие обратились к врачу либо связались с местными службами помощи алкоголикам. 




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Британский врач рассказал «РИА Новости», как помогают людям с алкогольной зависимостью в Соединенном Королевстве. Уровень так называемого умеренного...
 
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