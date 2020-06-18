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Как контролировать употребление алкоголя? Рассказывают медики
Источник материала: ОНТ
Британский врач
Уровень так называемого умеренного употребления алкоголя существует в Британии – не более 14 единиц в неделю. Каждая единица равна 10 мл чистого спирта. А это примерно 25 мл крепких напитков или чуть менее 300 мл пива. В обычном бокале вина 1,5 единицы на 125 мл алкоголя. Врачи не рекомендуют выпивать все допустимое количество за один раз, лучше в течение недели распределять употребляемый алкоголь. Потребление более 14 единиц может навредить здоровью.
Врач государственной клиники на западе Лондона по имени Сэм объяснил, как понять, есть ли у вас зависимость от алкоголя.
Переход на безалкогольные коктейли и напитки – один из способов отказаться от алкоголя в компании.
Также врач подчеркнул, что если в преодолении зависимости кому-то нужна помощь, то необходимо, чтобы он сам или его близкие обратились к врачу либо связались с местными службами помощи алкоголикам.
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Британский врач рассказал «РИА Новости», как помогают людям с алкогольной зависимостью в Соединенном Королевстве. Уровень так называемого умеренного...
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